 Hărțuiri sexuale în serie la o companie de stat. Mai multe femei au făcut plângeri | adevarul.ro
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Hărțuiri sexuale în serie la o companie de stat. Mai multe femei au făcut plângeri

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Mai multe angajate ale unei companii de stat au reclamat posibile cazuri de hărțuire sexuală și hărțuire morală la locul de muncă. Sesizările au fost analizate de o comisie specială din cadrul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), iar raportul întocmit în urma verificărilor se află acum în analiza conducerii instituției.

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Foto: Arhivă

AMEPIP anunță că a primit mai multe sesizări privind posibile situații de hărțuire pe criteriul de sex și hărțuire morală la locul de muncă, formulate de angajate ale uneia dintre companiile statului. În paralel cu verificările comisiei special constituite pentru astfel de cazuri, a fost declanșată și o procedură administrativ-disciplinară.

„Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice tratează cu maximă responsabilitate orice sesizare privind posibile fapte de hărţuire pe criteriul de sex sau de hărţuire morală la locul de muncă şi acţionează, în toate situaţiile de acest tip, cu respectarea cadrului legal aplicabil, a confidenţialităţii procedurilor, a demnităţii persoanelor implicate, a dreptului la apărare şi a principiului prezumţiei de nevinovăţie. La nivelul instituţiei au fost formulate sesizări referitoare la posibile situaţii de hărţuire pe criteriul de sex, hărţuire morală la locul de muncă”, a transmis AMEPIP, potrivit știrileprotv.ro. 

Raportul comisiei a fost finalizat

Sesizările au fost analizate de Comisia pentru hărțuire din cadrul AMEPIP, constituită în baza metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 970/2023, care stabilește procedurile pentru prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Verificările s-au încheiat, iar comisia a întocmit un raport care a fost înaintat conducerii AMEPIP. Documentul este analizat în prezent, urmând ca, în funcție de concluziile și recomandările formulate, să fie stabilite eventualele măsuri care intră în competența instituției.

„Cercetarea a fost finalizată prin Raportul Comisiei hărţuire si înaintat conducătorului AMEPIP. Raportul se află, la acest moment, în analiză, în vederea evaluării concluziilor şi recomandărilor formulate şi, după caz, a adoptării măsurilor corespunzătoare, cu respectarea competenţelor legale şi a procedurilor aplicabile”, se arată în comunicatul instituției.

Compania unde au fost făcute sesizările nu a fost făcută publică

AMEPIP nu a dezvăluit numele companiei de stat în care au fost formulate acuzațiile. Instituția spune că, în această etapă, nu poate furniza nici informații despre persoanele vizate, declarațiile date în cadrul procedurilor sau probele administrate.

În paralel cu activitatea Comisiei pentru hărțuire, Comisia de disciplină derulează propria procedură administrativ-disciplinară. Cele două demersuri sunt distincte și sunt desfășurate de structuri cu atribuții diferite.

„Precizăm că existenţa unei proceduri disciplinare în curs nu constituie, prin ea însăşi, o confirmare a unei abateri disciplinare şi nu echivalează cu stabilirea răspunderii vreunei persoane”, precizează AMEPIP.

Instituția mai arată că nu poate face publice, în această etapă, conținutul raportului, identitatea persoanelor vizate, declarațiile sau probele administrate, concluziile individualizate și nici eventualele sancțiuni care ar putea fi dispuse.

AMEPIP susține că respinge orice formă de hărțuire, discriminare sau comportament care afectează demnitatea la locul de muncă și afirmă că urmărește menținerea unui mediu profesional bazat pe respect, integritate și egalitate de șanse.

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