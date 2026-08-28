 Graficul pericolelor care amenință România: record de drone și misiuni de interceptare în 2026. Unde poți urmări evoluția la zi a bilanțului | adevarul.ro
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Graficul pericolelor care amenință România: record de drone și misiuni de interceptare în 2026. Unde poți urmări evoluția la zi a bilanțului

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Războiul de la granița României continuă să producă efecte directe asupra securității naționale, iar datele centralizate de Ministerul Apărării Naționale arată că 2026 este, până acum, cel mai complicat an pentru Armata Română de la începutul conflictului ruso-ucrainean.

Situațiile/incidentele cu drone gestionate/comunicate de MApN.
Situațiile/incidentele cu drone gestionate/comunicate de MApN. Foto: captură MApN

Potrivit bilanțului bilanțul Armatei Române pentru 2026, actualizat la zi AICI, în primele opt luni ale anului au fost înregistrate 64 de atacuri în apropierea frontierei românești, de peste două ori mai multe decât pe parcursul întregului an trecut, când au fost raportate 28 de astfel de incidente.

Creșterea tensiunilor din regiune a dus și la intensificarea măsurilor de supraveghere a spațiului aerian. De la debutul războiului, aeronavele de luptă au fost ridicate de la sol de 84 de ori în cadrul misiunilor de poliție aeriană, dintre care 49 de intervenții au avut loc doar în 2026. În aceste operațiuni au participat atât avioane ale Forțelor Aeriene Române, cât și aeronave ale statelor aliate dislocate în România.

Fenomenul dronelor ajunse pe teritoriul național a cunoscut, de asemenea, o amplificare semnificativă. În acest an, 25 de drone au pătruns în spațiul aerian românesc, reprezentând mai mult de jumătate din totalul înregistrat de la începutul conflictului. Tot în 2026, România a doborât pentru prima dată drone care au încălcat spațiul său aerian, fiind neutralizate patru astfel de aparate.

În paralel, autoritățile au continuat să descopere resturi de drone și aparate prăbușite pe teritoriul țării. De la începutul războiului au fost identificate 69 de fragmente, dintre care 33 numai în acest an.

Situația detaliată a incidentelor cu drone și mine marine
Situația detaliată a incidentelor cu drone și mine marine Foto: MApN

Riscurile nu vin doar din aer. Forțele Navale Române au fost nevoite să intervină și pentru eliminarea minelor marine ajunse în Marea Neagră.

„Forțele Navale Române au distrus nouă mine marine derivante din totalul de 160 de mine marine neutralizate în Marea Neagră, în Zonele Economice Exclusive ale României (9), Turciei (11), Bulgariei (6), Georgiei (1), Rusiei (1) și Ucrainei (132)”, se arată pe site-ul MApN.

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