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România, Bulgaria și Turcia extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră. Anunțul președintelui Nicușor Dan

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Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, 8 iulie, că România, Turcia și Bulgaria au convenit să extindă mandatul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.

Mină marină/FOTO: Shutterstock
Mină marină/FOTO: Shutterstock

„De acum înainte, cooperarea noastră la Marea Neagră va include și protejarea infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor fixe offshore, esențiale pentru securitatea noastră economică și energetică.

România, alături de aliații săi, își respectă angajamentele într-o zonă de importanță strategică pentru Alianță și pentru securitatea euro-atlantică în ansamblu”, a anunțat șeful statului într-o postare pe X.

Anunțul a fost făcut în cadrul unor declaraţii de presă susținute în marja participării la Summitul NATO de la Ankara. 

Nicușor Dan a mai declarat că Garda de Coastă testează un sistem autonom de supraveghere la Marea Neagră, în contextul consolidării capacităților de monitorizare și securitate în zona de est a României.

„Așa cum vorbim de drone aeriene pe cei 60 de kilometri ai Dunării, așa vorbim și de drone maritime la țărmul Mării Negre. Este un proces în care, pe zi ce trece, suntem mai buni”, a declarat Nicușor Dan.

MApN a semnat memorandumul privind constituirea Grupului operativ pentru combaterea minelor marine

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri, 8 iulie, că a semnat Amendamentul la Memorandumul de Înțelegere între Guvernele României, Bulgariei și Turciei privind constituirea Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea TG), în vederea extinderii misiunilor la protecția infrastructurii critice submarine.

„Semnarea documentului în cadrul Summitului NATO a evidențiat angajamentul comun al României, Bulgariei și Turciei pentru întărirea securității la Marea Neagră și pentru dezvoltarea cooperării aliate în domeniul maritim.

Protecția infrastructurii critice din Marea Neagră presupune o abordare complexă, integrată și pe termen lung, iar MCM Black Sea TG este o dovadă a interoperabilității partenerilor regionali și o inițiativă care contribuie activ la consolidarea securității în bazinul Mării Negre”, transmite MApN într-un comunicat.

Ministerul adaugă că extinderea mandatului grupului operativ va permite și protejarea infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor fixe offshore, considerate esențiale pentru securitatea economică și energetică a statelor participante.

MApN amintește că memorandumul a fost semnat la 11 ianuarie 2024 de miniștrii Apărării din România, Bulgaria și Turcia, instituind prima inițiativă trilaterală de acest tip a celor trei state aliate riverane Mării Negre.

„Misiunea principală a MCM Black Sea TG este asigurarea libertății de navigație în apele Mării Negre, prin misiuni de supraveghere, acțiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum și activități conexe de căutare și salvare pe mare”, mai afirmă instituția.

Ministerul Apărării precizează că, de la operaționalizarea grupului MCM Black Sea, în iulie 2024, au avut loc zece activări, iar România a deținut comanda acestuia în perioada 9 iulie 2025 – 8 ianuarie 2026.

În perioada 9–24 iulie 2026, vânătorul de mine M 271, „Căpitan Constantin Dumitrescu”, va participa la cea de-a 11-a activare a grupului, având misiunea de a monitoriza zona maritimă de responsabilitate și de a contribui la asigurarea libertății de navigație în cadrul exercițiului multinațional BREEZE 2026.

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