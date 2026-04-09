Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Apropiatul lui George Simion în R. Moldova evită să spună cum a ajuns omul lui Ilan Șor candidat la alegerile locale

Vasile Costiuc, liderul Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), a refuzat să explice motivele pentru care l-a desemnat pe Victor Perțu, omul oligarhului fugar Ilan Șor, drept candidat la alegerile locale din municipiul Orhei, subliniind că va oferi explicații după ce acesta va fi admis în cursă de către autorități.

Vasile Costiuc a refuzat să ofere explicații. FOTO: Democrația Acasă

Întrebat de ce a considerat că Victor Perțu este cea mai potrivită candidatură pentru funcția de primar al municipiului Orhei, Vasile Costiuc a evitat să răspundă.

„Despre Perțu vorbim când îl înregistrează mister Carp. Până atunci nu are sens. După ce văd actele înregistrate, vă răspundem la toate întrebările: de unde l-am luat, cum l-am luat, ce am făcut. Până atunci nu are sens să discutăm, pentru că discutăm în vânt, împușcăm în vrăbii. Vă răspund la toate întrebările după ce este înregistrat. Nu are sens să discutăm. Eu cred că mister Carp (n.r. – deputatul PAS, Lilian Carp), care decide soarta Orheiului, nu îl va înregistra, dar vreau să mă înșel”, a menționat Vasile Costiuc, liderul Partidului Politic Democrația Acasă.

De asemenea, acesta a refuzat să ofere un răspuns la întrebarea dacă îl deranjează faptul că Victor Perțu este omul oligarhului fugar Ilan Șor.

„Cu răbdare, într-o zi-două, vom vedea decizia celor de la Comisia Electorală Centrală și vom reveni la subiect. Nu se întâmplă nimic în două zile”, a conchis liderul PPDA.

Acuzațiile puterii

În data de 7 aprilie, puterea de la Chișinău, prin intermediul lui Lilian Carp, l-a acuzat pe Vasile Costiuc, liderul PPDA, că promovează interesele pro-rusului Ilan Șor în Republica Moldova, subliniind că candidatul formațiunii pentru funcția de primar al Orheiului este omul oligarhului fugar. 

„După alegerile parlamentare din 2025, s-a confirmat faptul că Costiuc a fost ajutat de rețeaua Șor să treacă pragul electoral. Acest lucru susține afirmațiile pe care le-am făcut încă de atunci. Un argument în acest sens este că, pentru funcția de primar, Costiuc a înaintat din partea partidului său un candidat apropiat de Ilan Șor. Este vorba despre Victor Perțu, o persoană care apare în anturajul lui Șor încă din 2015, informații existente și în spațiul public. La 30 iulie 2015, Perțu a fost numit director interimar la Apă-Canal Orhei, după ce fostul director, Mihai Chiperi, a fost suspendat din funcție, întrucât nu era de acord cu anumite acțiuni ale lui Ilan Șor”, a menționat alesul puterii de la Chișinău. 

Potrivit lui Lilian Carp, Vasile Costiuc a înaintat candidatul la funcția de primar al municipiului Orhei la indicația pro-rusului Ilan Șor.

„Costiuc nu acționează independent, ci este dependent de deciziile lui Ilan Șor. Putem spune cu certitudine că are o datorie politică față de acesta, pe care o plătește prin promovarea unor oameni din anturajul lui Șor. Un exemplu este candidatul înaintat la funcția de primar, care provine din cercul apropiat al acestuia. Situația amintește, într-o anumită măsură, de ,,O scrisoare pierdută” a lui Caragiale, doar că, în acest caz, nu mai vorbim despre o scrisoare, ci despre un candidat pierdut, regăsit în partidul lui Costiuc. Parafrazând cunoscutul refren, „Jana nu este moartă, Jana se transformă”, putem spune că nici Șor nu a dispărut, ci doar și-a schimbat forma de manifestare, regăsindu-se în acțiunile lui Costiuc. De aceea, este important să rămânem vigilenți și atenți la activitatea acestui personaj, care, în opinia mea, continuă să promoveze interesele lui Ilan Șor în Republica Moldova”, a explicat alesul Lilian Carp. 

Vasile Costiuc, deputat și lider al Partidului Politic Democrația Acasă, precum și apropiatul liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, în Republica Moldova a venit la scurt timp cu o replică.

„Nu am nicio tangență cu Șor, nu am nicio discuție cu el și nu am avut niciodată. Șor a abandonat Orheiul, a abandonat tot. S-a retras din primărie și nu are nicio logică ce spui tu (n.r.-Lilian Carp). Dacă Șor dorea să aibă primar la Orhei, îl avea și nu lăsa primăria, așa că poveștile acestea sunt pentru copii”, a precizat Vasile Costiuc. 

Scrutinul din Orhei, luna viitoare

Scrutinul din municipiul Orhei va avea loc în data de 17 mai, acesta fiind organizat după ce Tatiana Cociu, omul oligarhului fugar Ilan Șor, a demisionat din funcție în luna decembrie 2025.

Aceasta, alături de alți primari, a renunțat la mandat în urma unui apel lansat de Ilan Șor. Tot atunci, pro-rusul a anunțat oprirea „beneficiilor sociale”, anunțul fiind făcut la scurt timp după alegerile parlamentare din Republica Moldova care au fost câștigate de formațiunea pro-europeană PAS.

În prezent, Ilan Șor, condamnat definitiv la închisoare în dosarul fraudei bancare de justiția de la Chișinău, se ascunde la Moscova. El este considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova. Acesta neagă acuzațiile. 

image
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„Erminio” a întors iarna din drum în România. Temperaturi istorice în aprilie 2026, în prag de Paște
gandul.ro
image
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
mediafax.ro
image
Cum arată primul carnet de jucător al lui Mircea Lucescu. Foto
fanatik.ro
image
Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei și a făcut lista cu țările de pe Bătrânul Continent pe care vrea să le pedepsească
libertatea.ro
image
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Plata zilierilor crește în 2026. Noul tarif minim explicat simplu
playtech.ro
image
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele lui Mircea Lucescu. Video
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Cât de lungă e coada până la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Popescu s-a închinat în fața sicriului VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce le-a spus Mircea Lucescu medicilor, pe patul de spital. A fost cea mai mare dorință a sa
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
image
Tragedie într-o parcare din Craiova. O fetiță de patru ani a fost găsită fără viață într-o mașină
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
Lisa Kudrow sursa foto Profimedia jpg
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
image
Dinu Maxer, după ce Maysa i-ar fi zis logodnicului Deei că „e cel mai bun tată”: „Le-am explicat clar”
image
Ce le-a spus Mircea Lucescu medicilor, pe patul de spital. A fost cea mai mare dorință a sa

OK! Magazine

image
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi

Click! Pentru femei

image
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow

Click! Sănătate

image
Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore