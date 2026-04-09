Apropiatul lui George Simion în R. Moldova evită să spună cum a ajuns omul lui Ilan Șor candidat la alegerile locale

Vasile Costiuc, liderul Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), a refuzat să explice motivele pentru care l-a desemnat pe Victor Perțu, omul oligarhului fugar Ilan Șor, drept candidat la alegerile locale din municipiul Orhei, subliniind că va oferi explicații după ce acesta va fi admis în cursă de către autorități.

Întrebat de ce a considerat că Victor Perțu este cea mai potrivită candidatură pentru funcția de primar al municipiului Orhei, Vasile Costiuc a evitat să răspundă.

„Despre Perțu vorbim când îl înregistrează mister Carp. Până atunci nu are sens. După ce văd actele înregistrate, vă răspundem la toate întrebările: de unde l-am luat, cum l-am luat, ce am făcut. Până atunci nu are sens să discutăm, pentru că discutăm în vânt, împușcăm în vrăbii. Vă răspund la toate întrebările după ce este înregistrat. Nu are sens să discutăm. Eu cred că mister Carp (n.r. – deputatul PAS, Lilian Carp), care decide soarta Orheiului, nu îl va înregistra, dar vreau să mă înșel”, a menționat Vasile Costiuc, liderul Partidului Politic Democrația Acasă.

De asemenea, acesta a refuzat să ofere un răspuns la întrebarea dacă îl deranjează faptul că Victor Perțu este omul oligarhului fugar Ilan Șor.

„Cu răbdare, într-o zi-două, vom vedea decizia celor de la Comisia Electorală Centrală și vom reveni la subiect. Nu se întâmplă nimic în două zile”, a conchis liderul PPDA.

Acuzațiile puterii

În data de 7 aprilie, puterea de la Chișinău, prin intermediul lui Lilian Carp, l-a acuzat pe Vasile Costiuc, liderul PPDA, că promovează interesele pro-rusului Ilan Șor în Republica Moldova, subliniind că candidatul formațiunii pentru funcția de primar al Orheiului este omul oligarhului fugar.

„După alegerile parlamentare din 2025, s-a confirmat faptul că Costiuc a fost ajutat de rețeaua Șor să treacă pragul electoral. Acest lucru susține afirmațiile pe care le-am făcut încă de atunci. Un argument în acest sens este că, pentru funcția de primar, Costiuc a înaintat din partea partidului său un candidat apropiat de Ilan Șor. Este vorba despre Victor Perțu, o persoană care apare în anturajul lui Șor încă din 2015, informații existente și în spațiul public. La 30 iulie 2015, Perțu a fost numit director interimar la Apă-Canal Orhei, după ce fostul director, Mihai Chiperi, a fost suspendat din funcție, întrucât nu era de acord cu anumite acțiuni ale lui Ilan Șor”, a menționat alesul puterii de la Chișinău.

Potrivit lui Lilian Carp, Vasile Costiuc a înaintat candidatul la funcția de primar al municipiului Orhei la indicația pro-rusului Ilan Șor.

„Costiuc nu acționează independent, ci este dependent de deciziile lui Ilan Șor. Putem spune cu certitudine că are o datorie politică față de acesta, pe care o plătește prin promovarea unor oameni din anturajul lui Șor. Un exemplu este candidatul înaintat la funcția de primar, care provine din cercul apropiat al acestuia. Situația amintește, într-o anumită măsură, de ,,O scrisoare pierdută” a lui Caragiale, doar că, în acest caz, nu mai vorbim despre o scrisoare, ci despre un candidat pierdut, regăsit în partidul lui Costiuc. Parafrazând cunoscutul refren, „Jana nu este moartă, Jana se transformă”, putem spune că nici Șor nu a dispărut, ci doar și-a schimbat forma de manifestare, regăsindu-se în acțiunile lui Costiuc. De aceea, este important să rămânem vigilenți și atenți la activitatea acestui personaj, care, în opinia mea, continuă să promoveze interesele lui Ilan Șor în Republica Moldova”, a explicat alesul Lilian Carp.

Vasile Costiuc, deputat și lider al Partidului Politic Democrația Acasă, precum și apropiatul liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, în Republica Moldova a venit la scurt timp cu o replică.

„Nu am nicio tangență cu Șor, nu am nicio discuție cu el și nu am avut niciodată. Șor a abandonat Orheiul, a abandonat tot. S-a retras din primărie și nu are nicio logică ce spui tu (n.r.-Lilian Carp). Dacă Șor dorea să aibă primar la Orhei, îl avea și nu lăsa primăria, așa că poveștile acestea sunt pentru copii”, a precizat Vasile Costiuc.

Scrutinul din Orhei, luna viitoare

Scrutinul din municipiul Orhei va avea loc în data de 17 mai, acesta fiind organizat după ce Tatiana Cociu, omul oligarhului fugar Ilan Șor, a demisionat din funcție în luna decembrie 2025.

Aceasta, alături de alți primari, a renunțat la mandat în urma unui apel lansat de Ilan Șor. Tot atunci, pro-rusul a anunțat oprirea „beneficiilor sociale”, anunțul fiind făcut la scurt timp după alegerile parlamentare din Republica Moldova care au fost câștigate de formațiunea pro-europeană PAS.

În prezent, Ilan Șor, condamnat definitiv la închisoare în dosarul fraudei bancare de justiția de la Chișinău, se ascunde la Moscova. El este considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova. Acesta neagă acuzațiile.