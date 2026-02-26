Reacția puterii de la Chișinău după ce omul liderului AUR a fost dat jos dintr-un autobuz în Italia pentru că nu avea bilet

Igor Grosu, liderul puterii de la Chișinău, a reacționat după ce alesul Vasile Costiuc, apropiatul lui George Simion în Republica Moldova, a fost dat jos dintr-un autobuz în Italia pentru că nu avea bilet, calificând situația drept o mare rușine.

Întrebat în marja ședinței Parlamentului de la Chișinău despre situația în care s-a pomenit deputatul Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), Vasile Costiuc, în Italia, după ce a refuzat să-și cumpere un bilet de călătorie în autobuz și a fost dat jos de autoritățile italiene, Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), s-a oferit inițial să-i împrumute bani alesului PPDA.

„Și dacă unul îl prinde aici, în Chișinău, fără bilet în troleibuz, tot eu sunt de vină. Cât costă biletul în transportul italian? Împrumutați-i, vă rog, sau să-i împrumut eu un euro și jumătate, ca să nu se facă de râs”, a afirmat Igor Grosu.

Apoi, liderul puterii de la Chișinău a menționat că Vasile Costiuc i-a făcut de râs pe toți moldovenii.

,,Dar dacă el se face de râs pe dânsul, este treaba lui; însă ne face de râs pe toți. Și încă mai bravezi cu pașaportul diplomatic. Cred că pentru astfel de indivizi nu este nevoie de pașaport diplomatic. Este o rușine”, a conchis parlamentarul Igor Grosu.

Omul lui George Simion a reacționat

Între timp, Vasile Costiuc a reacționat pe pagina sa de Facebook, menționând că vine cu „dezmințire cu privire la informațiile publicate de presa afiliată Partidului PAS. Am trimis deja cerere prealabilă catre cei care distribuie falsuri”.

Conform publicației „Deschide.md”, deputatul și liderul Partidului Politic Democrația Acasă ar fi fost dat jos dintr-un autobuz de polițiștii italieni, incidentul având loc în data de 15 februarie după ce parlamentarul a refuzat să își achite călătoria în orașul Napoli. O martoră a acestui caz, o moldoveancă stabilită în Italia, a oferit informații jurnaliștilor publicației citate.

„În dimineața zilei de duminică, 15 februarie 2026, am fost martoră la o scenă foarte regretabilă și rușinoasă. Individul Costiuc Vasile, care probabil se crede și «ales al poporului italian», a fost reținut de forțele de ordine din orașul Napoli, după ce a refuzat categoric să achite călătoria cu autobuzul. Acesta, fiind însoțit de o altă persoană, s-a urcat la stația Piazza Vittoria, ignorând multiplele modalități de plată disponibile, de la automate și carduri bancare, până la achitarea cash direct la șofer”, a scris femeia într-o scrisoare expediată jurnaliștilor.

Potrivit acesteia, situația ar fi degenerat la următoarea oprire, în momentul în care controlorii i-au solicitat biletul la control.

„Lipsit de documentul de călătorie și, respectiv, și de bunul-simț, Vasile Costiuc, pentru a evita sancțiunea, a încercat să se justifice într-o engleză stâlcită, prezentând controlorilor pașaportul diplomatic și invocând imunitatea sa parlamentară. Evident că argumentele sale aberante și abuzive nu i-au convins pe polițiști, care l-au debarcat cu forța în fața bisericii Chiesa del Carmine”, a mai relatat martora.

Femeia mai susține că intervenția forțelor de ordine a avut loc după ce deputatul ar fi refuzat în mod repetat să se conformeze solicitărilor controlorilor și să achite contravaloarea biletului.

Vasile Costiuc a devenit deputat pentru prima dată în urma alegerilor parlamentare din toamna anului trecut din Republica Moldova. El conduce Partidul Politic Democrația Acasă, care a fost susținut de liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion.