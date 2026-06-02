Rușinarea fără precedent a armatei române. Ce mai urmează?

Puține cuvinte rămân pentru a descrie gravitatea excepțională a declarării drept suspect de către DNA a celui mai înalt gradat din Armata Română, generalul de armată (patru stele) Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării, în același timp președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, cea mai înaltă autoritate militară profesională din Forțele Armate Române.

De reamintit care-i erau responsabilitățile celui învinuit acum de uzurpare de calități oficiale și favoritism în favoarea fetiți unui tovarăș (și acesta general cu multe stele aflat, evident, în conducerea MaPN). Iată, conform Legii nr, 346 din 21 iulie 2026 Statului Major General în fruntea căruia încă, la această oră, funcționează gradatul cel mai suprem în funcție al Armatei Române:

 conducerea forțelor;

 organizarea;

 planificarea și conducerea operativă;

 creșterea treptată a nivelului de pregătire;

 mobilizarea

 conducerea operațiilor întrunite;

 instruirea trupelor;

 formarea de bază și de specialitate a personalului militar activ și în rezervă;

 managementul carierei individuale a personalului militar;

 planificarea înzestrării;

 standardizarea în domeniul militar;

 implementarea sistemului C4ISR, logistic și de infrastructură;

 desfășurarea relațiilor internaționale

 asistența religioasă în cadrul MApN

 semnarea acordurilor tehnice cu forțele armate ale altor state;

 promovarea culturii militare și a valorilor educației civice

Adică tot.

În acest context, învinuirea adusă omului respectiv este evident o rușinare fără precedent la adresa Armatei Române, asta tocmai când autoritățile noastre politice au pus, în mod firesc, toate reflectoarele imaginabile pe episodul dronei prăbușite la Galați. Și, la fel de normal, conform regulilor general acceptate în asemenea situații, în funcție de gravitatea situație, sunt îndrituiți să vorbească în numele națiunii române câteva personaje care sunt creditate cu responsabilitatea de a angaja măsurile necesare pentru a face cunoscute și respectate prioritățile naționale : Președintele, Primul Ministru, Ministrul de Externe, Ministrul Apărării Naționale și Șeful Statului Major al Apării. Acesta din urmă are o poziție unică din perspectiva căreia, pe plan național și internațional, este creditat că oferă expertiza națională de cel mai înalt nivel pe baza căreia țara își argumentează pozițiile în raport cu aliații sau inamicii.

Omului care acum este anunțat oficial ca suspect de către DNA îi este anulată, dinamitată sau, în cel mai fericit caz, profund avariată credibilitatea și, în consecință, capacitatea de a oferi evaluări directe partenerilor externi .

Inversați acum ecuația și gândiți-vă cum citesc acum partenerii externi ai României cărora le-am solicitat ajutor în urgență, o foarte recentă declarație a generalului Gheorghiță Vlad care dădea detalii asupra contactelor urgente pe care le avea cu conducerea NATO:

„În această dimineață am discutat cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, iar ieri am avut o discuție și cu comandantul Forțelor Terestre Aliate, generalul Christopher T. Donahue. De asemenea, am transmis un mesaj către toți șefii apărării din statele NATO. Am analizat împreună situația generată de atacurile desfășurate în proximitatea frontierelor României și măsurile necesare pentru consolidarea capacității de supraveghere, avertizare și reacție pe Flancul Estic al Alianței”.

Situația generalului român trebuie lămurită foarte repede deoarece, în mod limpede, nu mai e vorba doar despre cariera sa excepțională de multipli gradat și premiat. Aici e pusă în cauză capacitatea României de a acționa pe canale care să fie într-atât de curate și sigure, măcar la acest canal, încât neprietenii noștri, unii foarte aproape și din ce în ce mai agresivi, să nu poată porni, pe baza asta, o acțiune de contra-atac și propagandă ostilă.

Oare cine are autoritatea să decidă ce urmează?