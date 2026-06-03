Breaking Sorin Grindeanu cere demisia generalului Gheorghiță Vlad după ce a fost pus sub acuzare de DNA: „Orice umbră de îndoială afectează Armata Română”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea din funcție a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, după ce DNA a anunțat că acesta are calitatea de suspect într-un dosar penal.

Sorin Grindeanu a declarat că o retragere din funcție ar reprezenta „gestul firesc” în cazul șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este suspect într-un dosar penal.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a transmis Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Reacția liderului social-democrat vine după ce Direcția Națională Anticorupție – Secția pentru infracțiuni de corupție săvârșite de militari, a anunțat că generalul Gheorghiță Vlad are calitatea de suspect într-un dosar penal care vizează presupuse fapte de complicitate la uzurparea funcției.

Gheorghiță Vlad: „Momentul ales este cel puțin curios”

Generalul Gheorghiță Vlad a respins categoric acuzațiile aduse. Acesta a transmis că nu există nicio legătură între activitatea sa și acuzațiile formulate :„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte.”

De asemenea, generalul Gheorghiță Vlad a atras atenția asupra momentului în care procurorii au decis punerea sub acuzare, deși, a a subliniat generalul, dosarul este în lucru de aproape un an.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, a afirmat șeful Statului Major.

Procurorii militari dezvăluie detalii din dosar

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, anchetatorii militari îl acuză pe generalul Gheorghiță Vlad de „complicitate la uzurparea funcției”, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Procurorii susțin că faptele au avut loc în luna iulie 2025, când șeful Statului Major al Apărării ar fi înlesnit emiterea și semnarea unei solicitări către Ministerul Educației și Cercetării. Documentul ar fi vizat suplimentarea locurilor bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea atribuțiilor legale, potrivit anchetatorilor.

„În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București - Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N”, au transmis procurorii DNA.

Anchetatorii arată că solicitarea ar fi fost făcută în afara competențelor Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul MApN, structură care avea atribuții exclusive în acest sens. În urma demersului, ar fi fost aprobate 20 de locuri suplimentare la buget, ocupate de candidați care inițial fuseseră admiși pe locuri cu taxă.

„Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale”, a transmis DNA.