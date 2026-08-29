 Furau cabluri CFR și le ardeau pentru a recupera metalele. Descinderi în patru județe | adevarul.ro
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Video Furau cabluri CFR și le ardeau pentru a recupera metalele. Descinderi în patru județe

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O anchetă de amploare privind furturi de materiale din infrastructura feroviară și infracțiuni în domeniul deșeurilor a dus la 21 de percheziții în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba.

cabluri cfr taiate
Cablurile CFR ar fi fost furate sistematic și vândute Foto: CFR

Potrivit Poliției Române, mai mulți angajați ai unor societăți implicate în lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii feroviare ar fi sustras sistematic cabluri provenite din vechea infrastructură CFR, care ar fi fost ulterior arse pentru recuperarea metalelor.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat zeci de mii de euro, peste 200.000 de lei, aproximativ 350 de grame de aur, dar și cabluri provenite din infrastructura feroviară, avize de însoțire a mărfii falsificate și unelte. Trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, au mai informat autoritățile printr-un comunicat transmis ulterior.

Cablurile CFR ar fi fost furate sistematic și vândute unor persoane care cunoșteau proveniența

Potrivit cercetărilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat începând cu 1 mai 2026 și până în prezent. Mai mulți angajați ai unor societăți comerciale implicate în lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii feroviare ar fi sustras, în mod sistematic, material conductor, respectiv cabluri provenite din vechea infrastructură CFR.

Ulterior, cablurile sustrase ar fi fost înstrăinate către alte persoane care ar fi cunoscut proveniența ilicită a acestora. Materialele ar fi fost transportate la un amplasament neautorizat, fără respectarea condițiilor legale privind transportul deșeurilor.

Polițiștii au documentat până în prezent 224 de fapte de natură penală, săvârșite începând cu 1 mai 2026.

Cablurile ar fi fost arse pentru recuperarea cuprului și aluminiului

La amplasamentul neautorizat, cablurile ar fi fost prelucrate termic, prin ardere, folosindu-se unelte și instalații improvizate. Scopul ar fi fost separarea și extragerea metalelor feroase și neferoase, în special a cuprului și aluminiului.

Potrivit anchetatorilor, arderea neautorizată a învelișului polimeric al cablurilor ar fi generat emisii necontrolate de substanțe poluante și microparticule toxice în atmosferă, cu impact asupra mediului și sănătății populației.

Reziduurile rezultate în urma procesului de ardere ar fi fost, de asemenea, eliminate ilegal. Acestea ar fi fost îngropate în sol sau deversate în cursul de apă al râului Mureș.

Metalele recuperate ar fi ajuns la un centru de colectare

Masele metalice rezultate în urma procesării ar fi fost ulterior valorificate în mod repetat către un centru de colectare a deșeurilor.

Operațiunile ar fi fost realizate prin intermediul unei persoane care ar fi cunoscut proveniența infracțională a materialelor.

Pentru disimularea originii ilicite a acestora și pentru eludarea prevederilor legale referitoare la primirea elementelor provenite din infrastructura feroviară, ar fi fost folosite avize de însoțire a mărfii falsificate.

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21 de percheziții și opt mandate de aducere

La 27 august 2026, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara - Serviciul Județean de Poliție Transporturi Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară.

Perchezițiile au avut loc în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba și au urmărit identificarea și ridicarea mijloacelor materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt și documentarea întregii activități infracționale. În paralel, au fost puse în executare și opt mandate de aducere.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 69.200 de euro și 207.500 de lei, aproximativ 350 de grame de aur de 14 și 18 karate, cabluri provenite din infrastructura feroviară, avize de însoțire a mărfii falsificate și unelte.

De asemenea, zece persoane au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova.

Trei bărbați, în vârstă de 51, 57 și 59 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Ancheta continuă

La activitățile desfășurate de polițiști au participat și polițiști din cadrul Serviciului Regional de Poliție Transporturi Brașov, polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Arad – Serviciul Criminalistic, polițiști de frontieră din cadrul I.T.P.F. Oradea – S.P.F. Vărșand și S.P.F. Nădlac, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, în vederea documentării întregii activități infracționale.

Poliția precizează că efectuarea perchezițiilor domiciliare și desfășurarea cercetărilor reprezintă etape ale procesului penal. Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul acestuia, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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