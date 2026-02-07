Incidente grave pe calea ferată: instalații de siguranță distruse și cabluri tăiate. Circulația CFR, perturbată

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a transmis că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 6-7 februarie, au fost înregistrate fapte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor de semnalizare, interblocare și bloc de linie automat, care au condus la perturbarea circulației feroviare.

În stația Brănești din Ilfov, compania a transmis că, începând cu ora 20:55, s-au semnalat probleme la instalațiile de siguranță feroviară, cauzate de ocupări nejustificate ale circuitelor de cale.

Din această cauză, circulația trenurilor a fost restricționată pe Firul I și II, pe relația Fundulea – Pasărea. Verificările au arătat că au fost distruse și furate componente esențiale pentru funcționarea sistemelor de siguranță.

În stația Petroșani din Timișoara, la ora 04:15, au fost tăiate intenționat cabluri esențiale ale instalației de bloc de linie automat, la kilometrul 78+080. Din acest motiv, au fost scoase din funcțiune secțiunile izolate din stația Petroșani, cap Y, și instalația de bloc de linie automat între stațiile Petroșani și Bănița, pe ambele fire de circulație.

Pe secția Brănești – Pasărea (Sucursala București), lucrările au fost finalizate, iar circulația trenurilor se desfășoară normal și în siguranță.

Pe secția Petroșani – Bănița (Sucursala Timișoara), lucrările de remediere sunt în curs, iar trenurile circulă temporar în regim de cale liberă, pentru a menține traficul în condiții de siguranță, în lipsa instalațiilor de semnalizare funcționale.

„În toate cazurile, au fost sesizate structurile Poliției Transporturi Feroviare competente, iar personalul CFR S.A. a intervenit pentru limitarea efectelor și restabilirea condițiilor necesare desfășurării circulației feroviare în siguranță.

Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A. atrage atenția asupra gravității acestor fapte, care afectează grav infrastructura feroviară și pot pune în pericol siguranța traficului feroviar, și își reafirmă angajamentul de a colabora cu autoritățile abilitate pentru identificarea persoanelor responsabile, prevenirea unor incidente similare și recuperarea prejudiciilor produse”, a precizat compania.

În noiembrie 2025, un tren de pasageri a lovit o osie plasată intenționat pe șine. CFR anunță că a fost pusă în pericol siguranța circulației. La acel moment, autoritățile vorbeau de un posibil sabotaj.

Trenul în cauză, care plecase din Gara București Nord și ajungea în Gara Timișoara Nord, a sosit cu 214 minute ma târziu, calculând și întârzierile acumulate înaintea incidentului, după cum arată site-ul companiei.

„După oprirea trenului, personalul feroviar a identificat o a doua osie de vagonet amplasată pe linia III, de persoane necunoscute. Analiza preliminară confirmă că aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură, iar amplasarea lor a pus în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor și a personalului feroviar.

La finalizarea investigațiilor la fața locului, trenul IR 1691 și-a continuat deplasarea, cu o întârziere de 138 de minute”, transmite CFR.

Codul Penal incriminează fapte care pun în pericol siguranța circulației feroviare, inclusiv distrugerea sau degradarea infrastructurii feroviare (Art. 332) și semnalizarea falsă (Art. 332). Sancțiunile variază în funcție de gravitatea faptei, pedepsele putând ajunge la închisoare de la 10 la 15 ani în caz de catastrofă feroviară.