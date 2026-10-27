Războiul din Marea Neagră și ancora care amenință gazele României

Neptun Deep pune România pe harta marilor producători de gaze, dar lecția Balticconnector arată că o singură ancoră poate transforma promisiunea independenței energetice într-o criză de securitate

Foto: ChatGPT

Poate fi reluat scenariul Balticconnector în Marea Neagră, pe traseul gazelor din Neptun Deep?

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Marea Neagră, cel mai periculos culoar maritim al lumii: anatomia unei escaladări

Sub aspect statistic, Marea Neagră a depășit Golful Persic, deși acolo se poartă un război deschis între Statele Unite și Iran. Potrivit Financial Times, cel puțin 40 de marinari au murit în Marea Neagră de la începutul lui 2026, față de 24 în Strâmtoarea Hormuz. Cifra are greutate tocmai pentru că termenul de comparație este o zonă de război activ, nu o regiune liniștită.

Câte nave au fost atacate

Cifrele diferă mult de la o sursă la alta, iar diferența ține în primul rând de metodologie. Estimarea cea mai largă vine de la firma de securitate maritimă Ambrey și de la Organizația Maritimă Internațională (IMO): peste 570 de nave au fost atacate în Marea Neagră din ianuarie, unele lovite accidental, altele țintite deliberat. Totalul include însă loviturile reciproce ale celor doi beligeranți asupra flotelor comerciale ale adversarului. Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, a declarat în septembrie că acestea au lovit peste 300 de nave rusești în 11 săptămâni, inclusiv petroliere sub sancțiuni și cargouri cu cereale. Estimarea restrânsă vine de la camera de navigație turcă IMEAK (Camera de Comerț Maritim din Istanbul și regiunile Marmara, Egee, Mediterana și Marea Neagră): cel puțin 163 de nave civile și comerciale lovite în primele opt luni ale anului. Ambrey a observat și o extindere geografică: cel puțin 45 de nave comerciale au fost atacate în ultimele 12 luni în estul Mării Negre, în zone care nu figurau anterior ca fiind cu risc ridicat.

În ultimele săptămâni, balanța s-a înclinat net într-o direcție. După estimările Ambrey, atacurile rusești au reprezentat circa 90% din loviturile asupra navelor comerciale în ultimele 45 de zile, pe fondul intensificării atacurilor Moscovei asupra navelor care intră în porturile ucrainene.

Octombrie: războiul ajunge la granița maritimă a NATO

Schimbarea calitativă a acestei luni este geografică. Atacurile s-au mutat lângă coastele a doi membri ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și ai Uniunii Europene (UE). Pe 5 octombrie, un cargou cu proprietar turc, încărcat cu porumb, a luat foc după un atac cu drone și s-a scufundat în largul coastei românești. A doua zi, în largul Bulgariei, navele au fost lovite de drone navale și aeriene în jurul orei 3 dimineața, la aproximativ 70 de mile marine de coastă. Pe 13 octombrie au urmat alte două nave, printre care cargoul ucrainean Chelsea 3. Unsprezece membri ai echipajelor au fost dați dispăruți.

Cel mai grav pentru România a fost episodul Sulina. Tancul chimic Wine Trader, sub pavilion San Marino, a fost lovit la aproximativ o milă în afara apelor teritoriale românești, iar cu câteva ore înainte tancul petrolier și chimic Yara J, sub pavilion Comore, fusese lovit chiar în apele teritoriale ale României. Ambele nave erau ancorate lângă canalul Sulina, legătura Dunării cu marea și rută-cheie pentru exporturile ucrainene. Ministerul Apărării Naționale a raportat un grup de ținte aeriene monitorizate lângă Insula Șerpilor, iar o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc la ora 1:34. Bilanțul cumulat, la acea dată: cel puțin alte cinci cargouri lovite lângă coastele României și Bulgariei în zece zile, cu 23 de marinari morți sau dispăruți.

Asigurările: piața a tras deja concluzia

Piața de asigurări a reacționat mai repede decât cancelariile. Asigurarea de risc de război pentru Marea Neagră costă acum până la 15% din valoarea corpului navei, aproape dublu față de Golful Persic, iar aproape toată marea este încadrată în categoria maximă de risc. Fac excepție apele teritoriale ale României, Bulgariei și Turciei. Raportul e grăitor: transportul de petrol din Orientul Mijlociu prin Hormuz a ajuns mai ieftin și mai sigur prin comparație, astfel că armatorii fie refuză Marea Neagră, fie trimit nave vechi, mai ieftin de asigurat.

Rezultă o piață de transport de mâna a doua. Navele sunt vechi, poartă pavilioane de complezență (Togo, Comore, Palau, Guineea-Bissau, San Marino), iar echipajele sunt recrutate din zone sărace. Ancheta FT arată că marinarii sirieni câștigă circa 800 de dolari pe lună, cu promisiunea dublării soldei pentru fiecare zi petrecută în zona de luptă și a unei despăgubiri de 25.000–50.000 de dolari pentru familie în caz de deces. Riscul nu dispare. Se mută pe nave mai vulnerabile și pe oameni mai prost protejați, ceea ce face probabile noi pierderi de vieți.

Efectele se văd deja în comerțul cu mărfuri. Exporturile rusești de grâu au scăzut în septembrie cu 52% față de anul precedent, Ucraina exportă doar jumătate din volumul agricol estimat, iar exporturile rusești de motorină au scăzut cu 467.000 de barili pe zi, conform firmei de analiză Kpler. Prețurile globale au fost totuși amortizate de alți factori: stocurile mondiale mari de grâu au limitat impactul asupra cerealelor, iar motorina se scumpise deja din cauza războiului din Golf.

Semnificația pentru România

Excepția din clasificarea asigurătorilor, adică apele teritoriale românești, bulgărești și turcești, este cea mai fragilă componentă a acestui tablou. Atâta timp cât cele 12 mile marine ale României rămân asigurabile în condiții acceptabile, portul Constanța și culoarul Sulina își păstrează valoarea comercială. Lovirea Yara J în interiorul apelor teritoriale ridică însă o întrebare pe care asigurătorii și-o pun sigur: cât mai rezistă această excepție? Dacă litoralul românesc ar trece în categoria maximă de risc, efectul ar fi o sancțiune economică de facto aplicată unui stat NATO, fără ca vreun stat să o fi decis.

Pe plan militar, răspunsul aliat a rămas până acum declarativ. Secretarul general NATO a vorbit despre consolidarea posturii pe flancul estic și creșterea capacităților anti-dronă, iar Bulgaria a cerut NATO avioane de luptă și sisteme anti-dronă pentru apărarea la mare, iar președintele României a anunțat că a solicitat și el echipamente suplimentare. Între atacuri care cad la o milă în afara apelor teritoriale și drone care trec pentru câteva minute prin spațiul aerian național, se conturează aceeași tehnică de testare a pragului de reacție aliat pe care am văzut-o deja pe uscat. De data aceasta, testul se desfășoară pe mare, la gura Dunării.

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Ancora din Golful Finic și conducta de la Tuzla

Gramatica unei ancore

În noaptea de 8 octombrie 2023, nava portcontainer Newnew Polar Bear, sub pavilion Hong Kong, a traversat Golful Finic târând după ea o ancoră care, potrivit anchetatorilor finlandezi, a brăzdat fundul mării până a sfâșiat Balticconnector, gazoductul dintre Finlanda și Estonia, împreună cu un cablu de date. Ancora a fost recuperată ulterior de pe fundul mării, iar Beijingul a admis, după aproape un an, că nava sa a provocat avaria, calificând-o însă drept accident. Conducta a stat închisă aproape o jumătate de an. Episodul a fixat o adevărată gramatică a războiului hibrid: o navă comercială cu pavilion de complezență, un proprietar dizolvat în firme-paravan, un echipaj care nu a observat nimic și o ancoră care cade, cu o precizie remarcabilă pentru un accident, exact deasupra infrastructurii critice.

Cazul Eagle S, din ziua de Crăciun a anului 2024, a dus gramatica la nivel de sintaxă. Petrolierul din flota din umbră a Rusiei, înregistrat în Insulele Cook, deținut din Dubai și administrat de o firmă indiană, și-a târât ancora pe mai bine de nouăzeci de kilometri, avariind cinci cabluri submarine, între care legătura electrică Estlink 2. Finlanda a făcut tot ce se putea face: a abordat nava cu forțe speciale, a sechestrat-o și a trimis ofițerii în judecată. Tribunalul districtual din Helsinki a respins însă cazul pe motiv de jurisdicție, iar când Curtea de Apel l-a readus pe rol, în 2026, cei trei ofițeri părăsiseră deja țara. Lecția nu a scăpat nimănui la Moscova: chiar și atunci când statul riveran prinde nava în flagrant, dreptul maritim nu produce o pedeapsă, ci un dosar. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a răspuns în ianuarie 2025 cu misiunea Baltic Sentry, o rețea de fregate, avioane de patrulare și drone navale care supraveghează cablurile și conductele din Baltica.

O conductă culcată pe platoul continental

Neptun Deep, dezvoltat în cote egale de OMV Petrom și Romgaz, cu o investiție de aproximativ patru miliarde de euro, ar urma să livreze circa opt miliarde de metri cubi de gaze pe an, adică dublul producției actuale a României, transformând-o în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană (UE). Conducta de export, de 160 de kilometri și 76 de centimetri diametru, a fost pozată până în vara lui 2026, platforma Neptun Alpha a fost instalată în iulie, iar primele gaze sunt anunțate pentru prima jumătate a lui 2027.

Detaliul decisiv nu este însă economic, ci batimetric. Zăcământul Domino coboară până la o mie de metri, unde nicio ancoră nu ajunge. Dar gazele nu vin la țărm prin adâncuri: platforma Neptun Alpha stă în ape de aproximativ 120 de metri, ceea ce înseamnă că întreaga conductă de export, de la platformă până la microtunelul de sub plaja din Tuzla, este culcată pe platoul continental, la adâncimi pe care ancora unui cargou obișnuit le atinge fără efort. Este exact condiția fizică din Golful Finic. Traseul traversează, în plus, apropierile portului Constanța și culoarul pe care navele spre porturile ucrainene îl urmează de-a lungul coastelor României și Bulgariei, adică una dintre cele mai aglomerate ape ale Mării Negre, unde o navă care încetinește suspect se pierde ușor printre sute de altele.

Calendarul adaugă o a doua vulnerabilitate. O avarie înainte de 2027 ar amâna punerea în funcțiune a celui mai important proiect energetic românesc de după 1989; una după pornirea producției ar tăia dintr-o lovitură aproape jumătate din gazele interne ale țării, iar experiența Balticconnector arată că repararea unei conducte submarine se măsoară în luni, nu în zile.

Marea Neagră nu este Marea Baltică, iar asta nu liniștește pe nimeni

Diferențele dintre cele două mări sunt reale, dar lucrează mai degrabă împotriva României. Baltica a devenit, după aderarea Finlandei și a Suediei, aproape un lac al Alianței. Marea Neagră este un teatru de război, iar Turcia a închis strâmtorile pentru navele militare ale beligeranților încă din 2022, în temeiul Convenției de la Montreux, ceea ce face imposibilă o flotilă aliată de tip Baltic Sentry. Rămân flotele riverane, cu grupul româno-bulgaro-turc de deminare înființat în 2024 drept instrument principal.

Marea Neagră are, de altfel, o memorie mai lungă decât Baltica în privința infrastructurii energetice ca pradă de război. În 2014, odată cu anexarea Crimeii, Rusia a confiscat platformele de foraj ale companiei ucrainene Chornomornaftogaz din nord-vestul mării, folosite apoi drept posturi de observație și relee militare, iar Ucraina a recucerit așa-numitele turnuri Boiko abia în 2023. Pentru Moscova, o instalație offshore nu a fost niciodată doar o investiție, ci o poziție pe hartă. Iar zona economică exclusivă (ZEE) a României, delimitată de Curtea Internațională de Justiție abia în 2009, în disputa cu Ucraina privind platoul din jurul Insulei Șerpilor, găzduiește astăzi cel mai mare zăcământ offshore al Uniunii, adică exact genul de miză pe care Moscova a învățat să o trateze ca pe o poziție.

Moscova, la rândul ei, nu se mai obosește aici cu subtilități. În august 2026, scafandrii militari români au distrus două drone de tip Gerbera aflate în derivă în ZEE, iar șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a confirmat proveniența lor rusească. Pe 16 august, specialiștii Marinei au recuperat o aripă de dronă lângă Neptun Alpha. Pe 20 august, o dronă marină încărcată cu explozibil, semnalată la câteva sute de metri de lucrări, la aproximativ 148 de kilometri est de Constanța, a fost lovită cu tunul de bord de un F-16 românesc. Kievul a confirmat că nu îi aparține, președintele Nicușor Dan a acuzat direct Rusia, iar Ursula von der Leyen a încadrat incidentul într-o campanie hibridă mai amplă îndreptată împotriva Europei.

Aici apare paradoxul. Fiecare dronă doborâtă produce o atribuire, o condamnare politică și o imagine de forță pentru cel care trage. O ancoră produce doar o anchetă cu final incert. Cu cât interceptările spectaculoase reușesc mai des, cu atât crește atractivitatea instrumentului discret. Logica escaladării hibride este simplă: când un mijloc deschis devine prea costisitor politic, nu se renunță la obiectiv, ci se coboară o treaptă, spre ceva ce poate fi negat.

Ce rămâne de făcut înainte de prima ancoră

Problema României nu este dacă o ancoră poate atinge conducta, ci dacă statul ar ști a cui a fost și ar putea face ceva în privința ei. În ZEE, Convenția Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării (UNCLOS) lasă statului riveran o jurisdicție limitată, iar exemplul finlandez arată cât de fragilă este o reținere improvizată după incident. Legislația care incriminează distrugerea infrastructurii submarine critice în ZEE și procedurile de abordare a navelor suspecte trebuie adoptate acum, nu în dimineața de după. La fel de urgentă este supravegherea: monitorizarea sistemului automat de identificare a navelor (AIS – Automatic Identification System), cu alerte pentru orice navă care încetinește sau staționează deasupra traseului, senzori pe fundul mării, patrule aeriene și contracte de reparație prenegociate, cu materiale prepoziționate la Constanța.

Concluzia este incomodă. Scenariul Balticconnector nu doar că se poate relua la Marea Neagră, ci ar fi, tehnic, mai ușor de reprodus decât în Golful Finic, într-o mare unde Alianța nu poate trimite flote, iar Rusia a demonstrat deja că privește Neptun Deep drept țintă legitimă de presiune. Dacă NATO și-a construit în nord Baltic Sentry, pe flancul sudic al frontului estic România va trebui să-și construiască, împreună cu Bulgaria și Turcia, propria santinelă. Altfel, prima ancoră care cade pe conducta de la Tuzla va fi, desigur, tot un accident.