Franța intervine în Marea Neagră după atacurile asupra navelor comerciale. Un avion NATO a participat la misiunile de salvare

Un avion francez de patrulare maritimă a participat la operaţiunile de salvare a navelor atacate în ultimele zile în Marea Neagră, a declarat sâmbătă, 24 octombrie, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, aflat în vizită în Bulgaria.

Atlantique 2 Foto: Wikipedia

Aeronava de tip Atlantique 2 operează în cadrul NATO şi se află în regiune de două săptămâni, perioadă în care a contribuit la operaţiunile de salvare, a precizat ministrul, la Varna, pe coasta bulgară a Mării Negre, scrie Agerpres.

Barrot a amintit că trei nave au fost atacate, una dintre ele scufundându-se în câteva minute, la aproximativ 100 de kilometri de Varna.

El a descris vizita sa drept un semn de sprijin şi solidaritate cu Bulgaria, în numele Franţei şi al Uniunii Europene.

Vineri, președinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, a transmis că este „profund alarmată” de o nouă escaladare a acţiunilor Rusiei în regiune.

Ministrul francez de Externe a salutat şi proiectul european de creare a unei platforme de securitate maritimă la Varna şi Constanţa, în anii următori.

Inițiativa europeană pentru securitatea Mării Negre vizează monitorizarea situației maritime, schimbul de informații, supravegherea în timp real și avertizarea timpurie.

În paralel, Franța și Bulgaria se pregătesc să semneze o foaie de parcurs pentru aplicarea parteneriatului strategic bilateral, care urmărește consolidarea cooperării în domenii precum apărarea, industria spațială, transporturile și energia nucleară civilă.

Momentan, continuă căutările celor trei marinari dispăruți în Marea Neagră după atacul cu drone asupra navei comerciale „KHORYV”, produs vineri.

„Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne intervine pe Marea Neagră pentru căutarea celor trei membri ai echipajului navei comerciale «KHORYV», căzuţi în apă”, a transmis Inspectoratul General de Aviație.

Nava comercială „KHORYV”, care naviga sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de drone vineri, 23 octombrie, în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine (24 de kilometri) de Constanța.

În urma incidentului, nouă marinari au fost salvați, trei au fost dați dispăruți, iar un membru al echipajului a murit.

La bordul navei se aflau 13 membri ai echipajului: 10 cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri. Ambarcațiunea, un transportator de minereuri și produse petroliere, are o lungime de 119,06 metri și o lățime de 13,47 metri.

Centrul Maritim de Coordonare Constanța a fost alertat, iar trei nave au fost mobilizate pentru intervenție. Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare.