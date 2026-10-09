 Fostul șef al serviciului german de informații, acuzat de spionaj, a fost asociat cu un fost oficial din MApN într-o firmă românească | adevarul.ro
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Fostul șef al serviciului german de informații, acuzat de spionaj, a fost asociat cu un fost oficial din MApN într-o firmă românească

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August Hanning, fostul șef al serviciului german de informații externe BND, cercetat în Germania pentru suspiciuni de spionaj și înaltă trădare, a devenit asociat, la 1 aprilie 2026, într-o firmă de consultanță în domeniul apărării din România, alături de Andrei Ignat, fost secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale (MApN).

August Hanning
August Hanning Foto: PLUTEOS

Potrivit datelor publicate de platforma Harta Firmelor, care centralizează informații din surse publice oficiale, August Hanning figurează ca asociat al firmei IDA INTERNATIONAL DEFENCE ADVISORY S.R.L., începând cu 1 aprilie 2026.

În aceeași zi, Andrei Ignat a intrat în firmă ca asociat și administrator, însă nu mai figura în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) la data de 2 octombrie 2026.

Potrivit Independent News, firma se numea SC RV & RV Construct SRL și a fost redenumită SC IDA International Defence Advisory SRL. 

Potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial pe 24 august 2026, firma RV & RV CONSTRUCT SRL și-a schimbat denumirea în IDA INTERNATIONAL DEFENCE ADVISORY SRL, după ce asociatul unic, Ion Alexandru, a cedat toate părțile sociale către patru persoane.

Printre noii asociați se numără fostul secretar de stat Andrei Ignat, cu o participație de 40%, și cetățeanul german August Hanning, cu 20%.

Celelalte două participații, de câte 20%, au revenit românului Petru Rus și germanului Manfred Georg Eduard Gustav Osterwald.

Independent News nu a identificat informații publice despre Manfred Georg Eduard Gustav Osterwald, dar a obținut un punct de vedere de la Andrei Ignat.

Acesta a confirmat că August Hanning, fost șef al serviciului german de informații externe, BND, suspectat de spionaj, este asociatul cu care a intrat în firmă în aprilie.

„Ne-am cunoscut destul de bine și pentru mine a fost o onoare. Cred că pentru oricine din statul român ar fi fost, având în vedere experiența dr. Hanning. Apropo de problemele pe care le are zilele acestea, vă imaginați că nu aveam de unde să știu ce se întâmpla în spate. Am înființat firma cu intenția de a acorda consultanță în domeniul Apărării.

Am fost acționar doar o lună și am ieșit, deoarece am ajuns la concluzia că nu putem găsi un teren comun pentru colaborare”, ne-a spus Andrei Ignat.

Andrei Ignat a spus că nu știe dacă Manfred Georg Eduard Gustav Osterwald este aceeași persoană cu „Manfred D.”, fostul șef de cabinet al lui Hanning.

Întrebat despre o posibilă legătură a firmei cu interesele Rheinmetall în România și programul SAFE, acesta nu a confirmat și nici nu a infirmat, precizând doar că „nu ne-am potrivit la planuri”.

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Cine este Andrei Ignat

Potrivit site-ului citat, Ignat a condus Departamentul pentru Armamente din cadrul MApN, cu rang de secretar de stat, în perioada mai 2018 – iunie 2019.

Andrei Ignat
Andrei Ignat Foto: Facebook/Andrei Ignat

Potrivit presei locale din Dolj, acesta este fiul unui fost director adjunct al Direcției Silvice Dolj și ar fi ajuns în funcție cu sprijinul PSD Craiova.

În ianuarie 2019, Ignat a sesizat Parchetul Militar în legătură cu posibile nereguli în licitația pentru achiziția a patru corvete multifuncționale, contract câștigat de asocierea condusă de Naval Group.

Demersul a fost criticat de presa vremii, care a susținut că procedura risca să fie blocată în detrimentul statului român. În iunie 2019, ministrul Apărării, Gabriel Leș, l-a eliberat din funcție, invocând necesitatea relansării activității manageriale a Departamentului pentru Armamente.

Fostul șef al serviciului german de informații, acuzat de spionaj

Pe 6 octombrie, Parchetul Federal al Germaniei a anunțat arestarea lui August Hanning, suspectat de spionaj.

August Hanning a fost președintele Serviciului Federal de Informații (BND) din decembrie 1998 până în noiembrie 2005. El este „suspectat în mod serios de spionaj în favoarea unei puteri străine, divulgarea unor secrete de stat, tentativă de trădare și spionaj”, a precizat Parchetul Federal.

Hanning a fost arestat în Bad Tölz-Wolfratshausen, în sudul Germaniei. Un fost colaborator al său, identificat doar drept Manfred D., a fost de asemenea arestat marți, în Steinfurt, în vestul țării.

„Datele de care dispunem în prezent indică faptul că, de-a lungul anilor, Manfred D. i-a furnizat lui Hanning aproximativ 2.000 de documente, dintre care multe conțineau informații clasificate destinate exclusiv utilizării interne de către serviciul federal de informații, în special pentru informările conducerii”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Hanning ar fi folosit aceste informații în activitatea sa privată de consultanță, au adăugat procurorii.

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