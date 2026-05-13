Miercuri, 13 Mai 2026
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, implicat într-un accident rutier în Capitală. O persoană a ajuns la spital

Brigada Rutieră a transmis că un accident rutier a avut loc, miercuri seară, în București, în urma căruia o persoană a ajuns la spital. Potrivit surselor, accidentul ar fi fost provocat de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila a fost implicat într-un accident FOTO Titus Emanuel Iliesi / Mediafax

„În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNAU 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre bulevardul Aerogării şi bulevardul Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule”, a transmis Brigada Rutieră printr-un comunicat.

Din primele informații, accidentul ar fi fost provocat de un șofer în vârstă de 65 de ani, despre care sursele spun că este fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Potrivit autorităților, mașina fostului ministru a lovit în spate un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție. În urma impactului, mașina lovită a fost proiectată în alte două autovehicule.

În urma accidentului rutier, o persoană a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, au mai informat autoritățile.

Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.

„Cercetările continuă pentru determinarea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, au mai transmis autoritățile.

