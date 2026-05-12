Video O mamă și copilul ei, spulberați pe trecerea de pietoni de o mașină condusă de un bărbat de 79 de ani

Au apărut imagini de la un grav accident produs luni, 11 mai, pe bulevardul Republicii din Eforie Sud, unde o femeie și copilul ei au fost loviți pe trecerea de pietoni de un șofer în vârstă de 79 de ani.

Mama și copilul se angajaseră regulamentar în traversare, potrivit relatărilor poliției, notează DottoTv, care a difuzat imagini cu momentul impactului.

„La data de 11 mai, in jurul orei 15.30, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe bulevardul Republicii din localitatea Eforie Sud. Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 79 de ani, a condus un autoturism, pe bulevardul Republicii din localitatea Eforie Sud, iar la un moment dat ar fi acroșat doi pietoni, care s-ar fi deplasat pe marcajul pietonal”, a precizat IPJ Constanța.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a pietonilor, o femeie de 28 de ani și un minor, de 6 ani.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.

România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe decese în urma accidentelor de circulație.