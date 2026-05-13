Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Doi oameni au murit carbonizați în urma unui accident produs în Vrancea. Mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod, apoi a luat foc

Un accident rutier deosebit de grav s‑a produs în noaptea marți spre miercuri pe DJ 205C, în comuna Vârteșcoiu, în județul Vrancea. Doi oameni au murit carbonizați.

Mașina a luat foc în urma impactului. FOTO ISU Vrtancea

„La data de 13 mai a.c., ora 02:28, polițiștii vrânceni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 205 C, în comuna Vârteșcoiu. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un autoturism ar fi intrat într-un cap de pod, ulterior fiind cuprins de flăcări, a transmis IPJ Vrancea.  

În autoturism se aflau patru persoane. Două dintre acestea au reușit să se autoevacueze, fiind preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Din nefericire, celelalte două persoane au fost identificate decedate, carbonizate, în interiorul autoturismului incendiat.

Din primele date, cauza probabilă a producerii accidentului ar fi viteza excesivă.

Polițiștii se află la fața locului și efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Amintim că, în aprilie, un bărbat de 43 de ani a murit, iar fiica sa adolescentă a fost grav rănită, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod, în localitatea Ivănești, județul Vaslui.

Luna trecută, o autospecială de poliție a luat foc  în trafic, pe o stradă din Iași. 

