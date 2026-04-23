Fostul consilier prezidențial Iulian Fota „a făcut circ lângă autospeciala de poliție”, în timp ce agentul rutier îi aplica amenda pentru că „a parcat mașina pe trecerea de pietoni”, în centrul Capitalei, potrivit Sindicatului Europol. Brigada Rutieră l-a sancționat cu 1.000 de lei și i-a suspendat permisul.

„Dacă ai fost consilier al președintelui României și secretar de stat în Ministerul de Externe, nu înseamnă că ești îndreptățit să aduci injurii polițistului rutier pentru că aplică legea.Iulian Fota a făcut circ lângă autospeciala de poliție, în timp ce polițistul rutier îi aplica amenda pentru că a parcat neregulamentar autoturismul pe trecerea de pietoni, în plin centrul Bucureștiului. Cu toate că vorbim despre o banală contravenție, stimabilul «prezidențiabil» Fota a ținut să îi apostrofeze pe polițiștii rutieri, și să le spune că nu au «minte»”, arată Sindicatul Europol într-o postare pe Facebook.

„Nesimțiții de polițiști rutieri chiar nu mai țin cont nici de statutul social”

Sindicatul Europol îl ironizează pe fostul consilier prezidențial:

„Are dreptate și Fota: nesimțiții de polițiști rutieri chiar nu mai țin cont nici de statutul social și nici de personalitățile pe care le au în față și aplică legea la fel ca pentru orice alt cetățean. Inadmisibil! P.S. Felicităm colegii pentru că nu s-au lăsat intimidați și au dovedit probitate profesională. P.P.S. Pentru injuriile aduse colegilor și pentru faptul că nu a respectat dispozițiile polițistului rutier, Iulian Fota a primit și o amendă de 1.000 de lei și a rămas 30 de zile fără permisul de conducere”.

Ce spune Brigada Rutieră

Incidentul a a avut loc joi, în jurul orei 12.50, pe strada Sfântul Elefterie/Dr. Panait Iatropol din Capitalăî. Polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere au observat un autoturism oprit neregulamentar pe trecerea pentru pietoni.

„Bărbatul a fost interceptat cu respectarea normelor legale, fiind sancționat contravențional conform art. 142/E din RAOUG 195/2002 pentru oprirea neregulamentară a autovehiculului pe trecerea pentru pietoni. De asemenea, conducătorul autovehiculului nu a respectat dispozițiile polițistului rutier, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, de a rămâne la autovehicul până la întocmirea procesului-verbal, deplasându-se la autospeciala de poliție și adresând polițiștilor expresii jignitoare. Astfel, acesta a fost sancționat contravențional conform art. 31/A din OUG 195/2002 și conform Legii 61/1991, art. 2 pct. 1, precum și cu măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce, pentru 30 de zile”, a transmis Brigada Rutieră.

Polițiștii subliniază că neacordarea de prioritate pietonilor este una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere, iar oprirea autovehiculelor la mai puțin de 25 m de trecerea pentru pietoni, cu atât mai mult pe trecerea pentru pietoni, afectează vizibilitatea celorlalți participanți la trafic, în momentul traversării pietonilor:

„De asemenea, polițiștii Capitalei acționează permanent pentru prevenirea accidentelor rutiere, intervenind asupra principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, precum neacordarea de prioritate pietonilor, indisciplina pietonală și abaterile bicicliștilor, acestea fiind primele trei cauze, atât prin acțiuni punctuale, cât și prin constatările polițiștilor aflați zilnic în teren. Brigada Rutieră va continua să acționeze cu fermitate pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru prevenirea faptelor care pot pune în pericol viața și integritatea participanților la trafic, în conformitate cu atribuțiile legale”.