Mașina Lamborghini condusă de fostul șef ITM, deținută de o firmă cu cifră mică de afaceri și mulți acționari de-a lungul timpului

Apar noi informații în cazul lui Costel Grojdea, fostul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă București, surprins recent la volanul unui Lamborghini Urus de aproximativ 300.000 de euro.

Autoturismul de lux nu este deținut de acesta, ci de firma Nemo Wash SRL din Iași, societate care ridică mai multe semne de întrebare prin istoricul și activitatea sa, notează Ziarul de Iași.

Potrivit datelor oficiale, compania este controlată în prezent de Ovidiu Constantin Stan, are sediul în comuna Mogoșești și desfășoară activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor. Firma administrează și o sală de evenimente – Diamond Ballroom.

Nemo Wash SRL a fost înființată în 2013, având inițial alți acționari. De-a lungul anilor, societatea a trecut prin mai multe schimbări de proprietari și modificări ale obiectului de activitate.

În 2015, structura acționariatului s-a modificat, iar ulterior firma a ajuns în controlul unui singur acționar. În 2017 au fost cooptați noi asociați, pentru ca, în 2018, societatea să ajungă integral în posesia actualului proprietar, Ovidiu Constantin Stan.

Conform ultimelor date financiare disponibile, pentru anul 2024, Nemo Wash SRL a raportat o cifră de afaceri de 3,2 milioane de lei și un profit de 88.000 de lei, cu doar cinci angajați.

Raportat la aceste rezultate, achiziția în leasing a unui autoturism evaluat la aproximativ 300.000 de euro ridică semne de întrebare privind capacitatea financiară a firmei.

În acest moment, nu există informații oficiale care să indice o legătură directă între Costel Grojdea și firma care deține mașina.

Totuși, rămâne neclar în ce condiții fostul șef ITM București a ajuns să utilizeze autoturismul de lux, iar acesta nu a oferit până acum explicații publice.

Cazul ridică suspiciuni și ar putea atrage atenția autorităților, în contextul în care implică un fost funcționar public și un bun de valoare foarte ridicată.