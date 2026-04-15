search
Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mașina Lamborghini condusă de fostul șef ITM, deținută de o firmă cu cifră mică de afaceri și mulți acționari de-a lungul timpului

0
0
Publicat:

Apar noi informații în cazul lui Costel Grojdea, fostul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă București, surprins recent la volanul unui Lamborghini Urus de aproximativ 300.000 de euro.

Costel Grojdea, fostul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă București. FOTO: Arhivă
Costel Grojdea, fostul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă București. FOTO: Arhivă

Autoturismul de lux nu este deținut de acesta, ci de firma Nemo Wash SRL din Iași, societate care ridică mai multe semne de întrebare prin istoricul și activitatea sa, notează Ziarul de Iași. 

Potrivit datelor oficiale, compania este controlată în prezent de Ovidiu Constantin Stan, are sediul în comuna Mogoșești și desfășoară activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor. Firma administrează și o sală de evenimente – Diamond Ballroom.

Nemo Wash SRL a fost înființată în 2013, având inițial alți acționari. De-a lungul anilor, societatea a trecut prin mai multe schimbări de proprietari și modificări ale obiectului de activitate.

În 2015, structura acționariatului s-a modificat, iar ulterior firma a ajuns în controlul unui singur acționar. În 2017 au fost cooptați noi asociați, pentru ca, în 2018, societatea să ajungă integral în posesia actualului proprietar, Ovidiu Constantin Stan.

Conform ultimelor date financiare disponibile, pentru anul 2024, Nemo Wash SRL a raportat o cifră de afaceri de 3,2 milioane de lei și un profit de 88.000 de lei, cu doar cinci angajați.

Raportat la aceste rezultate, achiziția în leasing a unui autoturism evaluat la aproximativ 300.000 de euro ridică semne de întrebare privind capacitatea financiară a firmei.

În acest moment, nu există informații oficiale care să indice o legătură directă între Costel Grojdea și firma care deține mașina.

Totuși, rămâne neclar în ce condiții fostul șef ITM București a ajuns să utilizeze autoturismul de lux, iar acesta nu a oferit până acum explicații publice.

Cazul ridică suspiciuni și ar putea atrage atenția autorităților, în contextul în care implică un fost funcționar public și un bun de valoare foarte ridicată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
Gabi Tamaș și-a ieșit din minți la Survivor România. Fostul fotbalist a cerut să plece din competiție
fanatik.ro
image
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Rafinăria Petrotel Lukoil, redeschisă în iunie. Carburanții s-ar putea ieftini
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
cancan.ro
image
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Cât timp poți consuma ouăle de Paște și cum este corect să le păstrezi în frigider. În coajă sau decojite?
playtech.ro
image
Pleacă Kelemen Hunor din fruntea UDMR după victoria lui Peter Magyar? Ce urmărește, de fapt, noul lider de la Budapesta în România: „Nu va mai ține”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la CEDO”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari! Biletele de tratament balnear pentru anul 2026, avizate
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
„L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. Urgența care a alertat-o pe Theo Rose în timpul nopții
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Regina Elisabeta, Andrew, Profimedia (1) jpg
Teoria tatălui diferit al infamului Andrew revine. Este motivul pentru care fostul prinț a ajuns așa?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Valentin Sanfira, atac după divorț! Artistul rupe tăcerea și reacționează dur în online
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson