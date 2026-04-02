Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Exclusiv Florin Barbu la Interviurile Adevărul: „Anul 2026 este anul produselor românești în supermarketuri”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a oferit un interviu amplu la „Interviurile Adevărul”, unde a detaliat strategia guvernului pentru anul 2026 în fața secetei și a scumpirilor. De la prelungirea plafonării adaosului comercial, până la stadiul lucrărilor la Canalul Siret-Bărăgan, Barbu promite o intervenție masivă a statului pentru protejarea fermierilor și a consumatorilor.

Plafonarea adaosului comercial: „Măsura care a salvat coșul de bază”

Florin Barbu a apărat ferm decizia de a limita profiturile marilor lanțuri de magazine pentru produsele esențiale. Ministrul susține că, fără această intervenție, specula ar fi dus prețurile la niveluri insuportabile pentru mulți români.

„Am văzut adaosuri de 80% înainte de această măsură. Rolul nostru este să echilibrăm piața. Vrem ca procesatorul român să fie prezent pe raft, iar românii să cumpere alimente la prețuri corecte, nu umflate artificial”, a declarat ministrul.

Motorina, problema critică a agriculturii

Unul dintre cele mai urgente subiecte rămâne costul carburanților, esențiali pentru lucrările agricole de primăvară. „Mecanismul pe care l-am propus pentru agricultură este unul foarte bun. El a fost transmis către Ministerul de Finanțe, încă se află în analiză”, a explicat ministrul.

Soluția propusă prevede ca fermierii să poată cumpăra motorină direct de la pompă fără TVA și fără acciză, pe baza unor documente emise de APIA, eliminând întârzierile și birocrația. „Ar fi venit direct benefic fermierilor români”, a subliniat Barbu, criticând sistemul actual, care implică „o birocrație destul de mare” și întârzieri la plată.

În prezent, costurile au explodat: „Dacă vorbim de motorina utilizată în agricultură, de la 7 lei era în noiembrie-decembrie, în momentul de față este 11-13 lei”.

Risc major: milioane de hectare neînsămânțate

Ministrul atrage atenția că întârzierea măsurilor ar putea avea consecințe grave chiar din această primăvară. „Dacă vorbim de 3 milioane de hectare de cultură de primăvară pe care trebuie să le însămânțăm, avem un risc foarte mare”, a spus el.

Potrivit calculelor prezentate, neînsămânțarea acestor suprafețe ar însemna pierderi uriașe: „aproape 3 miliarde de euro în PIB-ul României”.

În plus, România ar pierde și fonduri europene: „România pierde 16 milioane de euro fonduri europene”.

Agricultura, pilon economic în fața recesiunii

Barbu susține că agricultura și industria alimentară sunt printre puținele domenii care susțin economia în prezent. „În România, singurul domeniu economic care merge este agricultura și industria alimentară”, a declarat ministrul, adăugând că acest sector generează „aproape 60% din veniturile anuale” la buget.

Theodor Stolojan nu este de acord cu „protejarea” prețurilor în criza carburanților: „Unii urlă că s-a scumpit motorina, dar au mașini foarte scumpe”

El avertizează că economia este deja în dificultate: „România va avea recesiune economică și în primul trimestru” din 2026.

Pentru a ieși din criză, ministrul propune trei direcții: creșterea consumului, investiții rapide și reluarea creditării. „Dacă aceste trei lucruri nu se întâmplă în următoarele trei luni, România nu mai poate fi scoasă din recesiune”.

Războiul cu seceta: Apa gratuită și Canalul Siret-Bărăgan

O temă centrală a interviului a fost infrastructura de irigații, în contextul în care sudul și estul României se confruntă cu o deșertificare accelerată. Barbu a anunțat că investițiile în reabilitarea canalelor principale au atins un ritm record în 2026.

  • Canalul Siret-Bărăgan: Lucrările avansează pe primele tronsoane, fiind considerat „proiectul de siguranță națională” al agriculturii românești.
  • Costuri zero pentru fermieri: Ministrul a reconfirmat că statul va continua să suporte costurile cu energia electrică pentru pomparea apei pe infrastructura principală, astfel încât fermierii să primească apa gratuit până la stațiile de punere sub presiune.

Sprijin financiar: Creditul Fermierului și plățile APIA

În contextul volatilității piețelor din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, Barbu a dat asigurări că subvențiile APIA vor ajunge la timp în conturi. Mai mult, programul „Creditul Fermierului” rămâne pilonul principal de finanțare, statul subvenționând partea de dobândă pentru a oferi lichidități imediate agricultorilor.

Mesaj dur pentru retaileri: „Vrem parteneriat, nu dictat”

Ministrul a încheiat interviul cu un avertisment la adresa marilor lanțuri de magazine, subliniind că dialogul va fi unul strict în interesul producătorului național. Barbu a punctat că monitorizarea prezenței produselor românești la raft va fi una riguroasă, iar orice tentativă de a scoate produsele locale în favoarea celor din import va fi taxată prin pârghii legislative.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii FOTO Cătălin Mănescu
Top articole

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?