Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a oferit un interviu amplu la „Interviurile Adevărul”, unde a detaliat strategia guvernului pentru anul 2026 în fața secetei și a scumpirilor. De la prelungirea plafonării adaosului comercial, până la stadiul lucrărilor la Canalul Siret-Bărăgan, Barbu promite o intervenție masivă a statului pentru protejarea fermierilor și a consumatorilor.

Plafonarea adaosului comercial: „Măsura care a salvat coșul de bază”

Florin Barbu a apărat ferm decizia de a limita profiturile marilor lanțuri de magazine pentru produsele esențiale. Ministrul susține că, fără această intervenție, specula ar fi dus prețurile la niveluri insuportabile pentru mulți români.

„Am văzut adaosuri de 80% înainte de această măsură. Rolul nostru este să echilibrăm piața. Vrem ca procesatorul român să fie prezent pe raft, iar românii să cumpere alimente la prețuri corecte, nu umflate artificial”, a declarat ministrul.

Motorina, problema critică a agriculturii

Unul dintre cele mai urgente subiecte rămâne costul carburanților, esențiali pentru lucrările agricole de primăvară. „Mecanismul pe care l-am propus pentru agricultură este unul foarte bun. El a fost transmis către Ministerul de Finanțe, încă se află în analiză”, a explicat ministrul.

Soluția propusă prevede ca fermierii să poată cumpăra motorină direct de la pompă fără TVA și fără acciză, pe baza unor documente emise de APIA, eliminând întârzierile și birocrația. „Ar fi venit direct benefic fermierilor români”, a subliniat Barbu, criticând sistemul actual, care implică „o birocrație destul de mare” și întârzieri la plată.

În prezent, costurile au explodat: „Dacă vorbim de motorina utilizată în agricultură, de la 7 lei era în noiembrie-decembrie, în momentul de față este 11-13 lei”.

Risc major: milioane de hectare neînsămânțate

Ministrul atrage atenția că întârzierea măsurilor ar putea avea consecințe grave chiar din această primăvară. „Dacă vorbim de 3 milioane de hectare de cultură de primăvară pe care trebuie să le însămânțăm, avem un risc foarte mare”, a spus el.

Potrivit calculelor prezentate, neînsămânțarea acestor suprafețe ar însemna pierderi uriașe: „aproape 3 miliarde de euro în PIB-ul României”.

În plus, România ar pierde și fonduri europene: „România pierde 16 milioane de euro fonduri europene”.

Agricultura, pilon economic în fața recesiunii

Barbu susține că agricultura și industria alimentară sunt printre puținele domenii care susțin economia în prezent. „În România, singurul domeniu economic care merge este agricultura și industria alimentară”, a declarat ministrul, adăugând că acest sector generează „aproape 60% din veniturile anuale” la buget.

El avertizează că economia este deja în dificultate: „România va avea recesiune economică și în primul trimestru” din 2026.

Pentru a ieși din criză, ministrul propune trei direcții: creșterea consumului, investiții rapide și reluarea creditării. „Dacă aceste trei lucruri nu se întâmplă în următoarele trei luni, România nu mai poate fi scoasă din recesiune”.

Războiul cu seceta: Apa gratuită și Canalul Siret-Bărăgan

O temă centrală a interviului a fost infrastructura de irigații, în contextul în care sudul și estul României se confruntă cu o deșertificare accelerată. Barbu a anunțat că investițiile în reabilitarea canalelor principale au atins un ritm record în 2026.

Canalul Siret-Bărăgan: Lucrările avansează pe primele tronsoane, fiind considerat „ proiectul de siguranță națională ” al agriculturii românești.

Costuri zero pentru fermieri: Ministrul a reconfirmat că statul va continua să suporte costurile cu energia electrică pentru pomparea apei pe infrastructura principală, astfel încât fermierii să primească apa gratuit până la stațiile de punere sub presiune.

Sprijin financiar: Creditul Fermierului și plățile APIA

În contextul volatilității piețelor din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, Barbu a dat asigurări că subvențiile APIA vor ajunge la timp în conturi. Mai mult, programul „Creditul Fermierului” rămâne pilonul principal de finanțare, statul subvenționând partea de dobândă pentru a oferi lichidități imediate agricultorilor.

Mesaj dur pentru retaileri: „Vrem parteneriat, nu dictat”

Ministrul a încheiat interviul cu un avertisment la adresa marilor lanțuri de magazine, subliniind că dialogul va fi unul strict în interesul producătorului național. Barbu a punctat că monitorizarea prezenței produselor românești la raft va fi una riguroasă, iar orice tentativă de a scoate produsele locale în favoarea celor din import va fi taxată prin pârghii legislative.