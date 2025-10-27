Florian Coldea, în fața magistraților de la Curtea de Apel București

Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, a ajuns în fața magistraților luni, 27 octombrie, la Curtea de Apel București, pentru primul termen în procedura de cameră preliminară în dosarul său.

În fața instanței vor ajunge și avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci, acuzați de DNA, alături de Coldea, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani și șantaj.

Generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, trimis în judecată alături de Coldea, a murit pe 26 septembrie.

Acesta suferea de mai mult timp de probleme grave de sănătate.

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat la Antena 3 CNN, că dosarul va rezista în instanță, precizând că a fost un caz „prudent lucrat”.

„În acest dosar au fost măsuri asiguratorii, evident, pentru că, în esență, dosarul a vizat un trafic de influență care a generat produs infracțional. Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toți inculpații trimiși în judecată de către DNA. Pentru ce acuzații am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce privește sechestrele”, a afirmat șeful DNA.

Ulterior, fost prim-adjunct al SRI l-a acuzat pe Voineag că urmărește să transforme să transforme „dosarul Coldea” într-un „trofeu” și într-un „scut, pe care să îl invoce ca protecție pentru menținerea funcției și ca justificare pentru reînnoirea mandatului, actualul aflându-se spre final”.