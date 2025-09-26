A murit generalul SRI în rezervă Dumitru Dumbravă. Era trimis în judecată de DNA alături de Florian Coldea

Generalul în rezervă Dumitru Dumbravă a murit, potrivit Gândul. Fostul șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii avea 53 de ani.



Potrivit unor surse, Dumitru Dumbravă suferea de mai mult timp de probleme grave de sănătate.

Generalul Dumitru Dumbravă a fost trecut în rezervă în urmă cu șapte ani, printr-un decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis.

Numele său a devenit notoriu după ce, în 2015, a declarat, într-un interviu, că justiţia este un câmp tactic pentru SRI.

Dumitru Dumbravă era cercetat de DNA alături de generalul SRI Florian Coldea pentru trafic de influență.

Pe 21 noiembrie anul trecut, Curtea de Apel București a admis cererile lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă împotriva măsurii controlului judiciar.

În mai 2024, cei doi au fost chemați la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, în dosarul în care sunt acuzați de trafic de influență.

Coldea și Dumbravă i-ar fi cerut 600.000 de euro omului de afaceri Cătălin Hideg, pentru a-l ajuta pe acesta să obţină o pedeapsă cu suspendare într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

„Dumbravă, fost șef în SRI care se ocupa de relația cu Justiția statului paralel, a venit la DNA fără avocat. A fost, în aceasta cauză, audiat și avocatul Doru Trailă.

Denunțul a fost depus de afaceristul Catalin Hideg, care a anexat înregistrări cu solicitări repetate de mita din partea generalilor SRI de sute de mii de euro. E vorba și de o sumă de 600.000 euro în legătură cu un dosar de care se ocupă DNA, în care s-a încercat un trafic de influență la un afacerist, dar mita nefiind plătita, acesta a fost trimis în judecată. Dosarul este instrumentat de cunoscutul procuror Mihaela Iorga”, au transmis surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul la acea vreme.

Știre în curs de actualizare