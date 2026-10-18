Femeie dispărută dintr-un centru de îngrijire, găsită moartă pe munte

O operațiune de căutare a unei paciente dispărute în județul Prahova s-a încheiat tragic duminică după-amiază. O femeie în vârstă de 77 de ani, care plecase voluntar sâmbătă dintr-un centru de îngrijire medicală din comuna Drajna, a fost găsită fără suflare de echipele Salvamont într-o zonă muntoasă.

Foto: Facebook Salvamont Prahova

„În această după-amiază, am fost solicitaţi de către poliţie să participăm la căutarea unei persoane în vârstă, dispărută în zona Drajna de Sus. Aceasta a fost găsită sub Vârful Plaiul Piscului, decedată din păcate”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Trupul neînsufleţit a fost predat Serviciului de Medicină Legală.

Poliţiştii au fost sesizaţi sâmbătă, de către un bărbat, despre faptul că Burlan Aurelia, de 77 de ani, a plecat în mod voluntar dintr-un centru de îngrijire medicală din comuna Drajna şi nu a mai revenit, a anunţat anterior Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.