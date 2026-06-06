Botoșănean găsit mort în stradă lângă un dispozitiv de eutanasiere a animalelor. Ipoteza luată în calcul de polițiști

Un bărbat de 42 de ani a fost găsit mort pe o stradă din Dorohoi, iar lângă cadavrul acestuia se afla un dispozitiv de eutanasiere a animalelor.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Botoșani spun că bărbatul avea o leziune puternică în zona capului, fără a se impune efectuarea manevrelor de resuscitare.

"SJA Botoşani a fost solicitat să intervină în municipiul Dorohoi pentru o persoană de sex masculin, în vârstă de 42 de ani, găsită în stare de inconştienţă într-un spaţiu public. La sosirea echipajului medical, pacientul prezenta semne certe de deces, incompatibile cu iniţierea manevrelor de resuscitare. La examinarea externă a fost identificată o leziune traumatică la nivelul regiunii temporale drepte, cu afectare profundă a structurilor craniene. În apropierea victimei a fost identificat un dispozitiv utilizat în activităţi zootehnice de eutanasiere. Circumstanţele producerii leziunilor şi mecanismul acestora fac obiectul cercetărilor desfăşurate de instituţiile abilitate", potrivit SAJ Botoșani.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz. Ei iau în calcul varianta unei sinucideri.

"La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 07:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Dorohoi au fost sesizaţi cu privire la faptul ca un bărbat a fost găsit decedat în zona de vegetaţie a străzii Avântului, din Dorohoi. Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă. Victima, un bărbat, de 42 de ani, din municipiul Dorohoi, prezenta o leziune la nivelul capului", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Delia Nenişcu.

Potrivit oficialului IPJ, a fost constituită echipă operativă formată din poliţişti de investigaţii criminale şi experți criminalişti care efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.