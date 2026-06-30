Ilie Bolojan, despre azilele ilegale din Bihor: „Ştiu ce am văzut din informaţiile publice”

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a afirmat, referitor la azilele ilegale din judeţul Bihor unde au fost exploatate sute de victime sub paravanul unei asociaţii umanitare, că ceea ce ştie este din informaţiile publice apărute în cursul zilei de marţi.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi seară, la TVR 1, despre cazul instrumentat de DIICOT în privinţa azilelor ilegale din Bihor, având în vedere că a fost preşedintele Consiliului Judeţean Bihor.

"Ştiu ceea ce am văzut astăzi din informaţiile publice. Ştiu că DSU şi Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgenţă pe care l-am aprobat în această seară, în aşa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociaţie să fie relocate către instituţii din judeţele limitrofe, în aşa fel încât aceşti oameni să îşi găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condiţiile pentru a fi cazaţi în centrele pe care le deţin instituţiile statului", a declarat premierul interimar, scrie News.

Procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi poliţişti ai Direcţiei Investigaţii Criminale au făcut, marţi, zeci de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme şi al unei instituţii publice din judeţul Bihor, în cazul unei reţele acuzate că a exploatat, în ultimii şase ani, sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic, aduse din mai multe spitale din ţară, sub paravanul unei asociaţii umanitare care ar fi obţinut sume imense de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, pensii, indemnizaţii de handicap şi alte ajutoare şi beneficii sociale. Victimele care mureau erau îngropate ilegal la marginea unui cimitir.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul în acest caz depăşeşte 13 milioane de lei. Este vorba despre Asociaţia Dumbrava DPG - Dumnezeu Poartă de Grijă, al cărei lider este Viorel Paşca, un bărbat de 55 de ani.