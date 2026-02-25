Românul „milionar din Dubai”: vindea bijuterii contrafăcute în benzinării din Olanda pentru a face rost de bani de combustibil

Un român a fost prins în Olanda încercând să înșele clienți cu bijuterii false. Bărbatul de 38 de ani se prezenta drept „milionar din Dubai” și susținea că are nevoie urgentă de bani pentru benzină.

Autoritățile olandeze au raportat o creștere a numărului de plângeri privind persoane care oferă spre vânzare bijuterii în parcările benzinăriilor sau chiar pe banda de urgență a autostrăzii. În realitate, aceste obiecte erau falsuri, potrivit nos.nl.

Pe 23 iunie anul trecut, polițiștii au început să monitorizeze suspectul, identificat drept V.A., de 38 de ani, din România. Acesta mai fusese prins anterior în Germania pentru fapte similare.

Trei victime au declarat că au fost abordate de bărbat în benzinării din Biddinghuizen și Lelystad. Metoda era aceeași: oferea un lanț „de aur” pentru câteva sute de euro, susținând că este milionar din Dubai și are nevoie urgentă de bani pentru combustibil, deoarece și-ar fi pierdut cardul de credit.

Martorii au povestit că suspectul le punea fără permisiune în mână două inele „din aur”, încercând să creeze impresia unei tranzacții rapide. „Mi-a apucat mâna și mi-a pus două inele”, a spus martorul.

Victimele nu au avut încredere și au returnat bijuteriile, care ulterior s-au dovedit a fi false.

Potrivit anchetatorilor, într-o benzinărie din Lelystad, suspectul a încercat să vândă și un pachet sigilat care ar fi conținut un iPhone 16 Pro. Poliția a ridicat telefonul, iar verificarea într-un magazin de specialitate a confirmat că era un fals.

La data de 23 februarie, bărbatul era așteptat în fața instanței, însă nu s-a prezentat. Judecătorul a menționat că există indicii că acesta s-ar afla în România. Deși a fost informat, inclusiv în limba maternă, despre termenul de judecată, V.A. a ales să nu se prezinte.

Instanța l-a condamnat în lipsă la șase săptămâni de închisoare, scăzându-i cele trei zile deja petrecute în arest preventiv.

„Din fericire, nimeni nu a căzut în plasă”, a subliniat procurorul.