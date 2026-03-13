Formula 1, bulversată de conflictul din Orientul apropiat. Ce se întâmplă dacă se decide anularea Marilor Premii de luna viitoare

Cel mai lung sezon din Formula 1 e pe cale să piardă două din cele 24 de curse programate în acest an. Deși organizatorii Marilor Premii din Arabia Saudită și Bahrain fac lobby pentru a-și menține pozițiile în calendar, sunt șanse minime ca acesta să se dispute, pe fondul acțiunilor militare din Orientul Mijlociu.

Cum securitatea e pe primul plan în acest sport, conducerea Formula 1 va analiza și va da un răspuns în curând la întrebarea dacă cele două curse vor fi menținute, amânate, mutate sau anulate. Conform presei de specialitate, ultima variantă va fi cel mai probabil adoptată, urmând ca Marile Premii din Bahrain şi Arabia Saudită, programate pe 10, respectiv 17 aprilie, să nu se dispute deloc.

Securitatea și transportul, principalele îngrijorări

Pe lângă nesiguranța generată de conflictul declanșat de SUA și Israel în Iran și riposta regimului de la Teheran în țările în care americanii au baze militare, mai există o problemă: programul transporturilor aeriene civile este perturbat grav, astfel că există posibilitatea ca echipele să nu poată fi prezente în componență integrală la cele două Mari Premii.

Cel mai probabil, un anunț va fi făcut după Grad Prix-ul de la Shanghai, programat în acest weekend. Dacă cele două curse din Orientul Mijlociu vor fi anulate, echipele vor folosi pauzele pentru a-și pune la punct problemele monoposturilor, având în vedere că, până acum, doar Mercedes și parțial Ferrari au ținut pasul cu modificările impuse de conducerea F1.