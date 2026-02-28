Pensionari păcăliți de două surori contabile: o schemă de fraudă de aproape 1,5 milioane de lei le-a blocat pensiile ani de zile

Pensionarii din Brăila s-au trezit cu conturile blocate și popriri pe pensii, după ce anchetatorii au descoperit că în evidențele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan” apăreau drept beneficiari ai unor împrumuturi fictive. Prejudiciul calculat se ridică la aproape 1,5 milioane de lei, bani proveniți din contribuțiile membrilor.

În perioada 2004–2011, două surori (fost contabil-șef și contabil), ar fi pus la punct un mecanism complex de delapidare, falsificând 258 de contracte de împrumut. Unele dintre ele au fost încheiate în numele pensionarilor care nici măcar nu au solicitat creditele.

Primele semnale de alarmă au apărut în 2007, când două angajate au sesizat conducerea că una dintre contabile sustrăgea cererile de împrumut aprobate, modifica datele de plată și încasa direct banii din casierie, potrivit capital.

Pensionarii figurau în acte drept titulari sau giranți fără să fi semnat vreodată un contract și ulterior se trezeau cu popriri pe pensie pentru sume inexistente.

Anchetatorii au stabilit că fraudele presupuneau falsificarea semnăturilor, utilizarea datelor unor persoane care nu erau membri ai CARP, majorarea artificială a sumelor și încălcarea procedurilor interne pentru încasarea directă a banilor.

Schema a funcționat ani de zile, afectând încrederea pensionarilor într-o instituție menită să le ofere sprijin financiar rapid și sigur.

Cazul a fost trimis în judecată în 2021, iar Judecătoria Brăila a confirmat legalitatea rechizitoriului emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Dosarul a ajuns ulterior în apel la Curtea de Apel Brăila, care pe 27 februarie 2026 a decis închiderea cauzei prin prescripția răspunderii penale, la aproape 15 ani de la finalizarea perioadei infracționale.

Prejudiciul de aproape 1,5 milioane de lei a afectat direct fondurile colectate din contribuțiile membrilor.