Cât plăteşte Elena Udrea pentru educaţia fiicei sale, la o școală privată

Fiica Elenei Udrea a început clasa I la o școală privată de top din Capitală, unde taxa anuală este una uriaşă, pe care puţini părinţi şi-o permit.

Micuța Eva Maria a intrat în clasa I, fiind înscrisă la o instituție privată de prestigiu din Capitală, iar părinții ei, Elena Udrea și partenerul de viață, Adrian Alexandrov, achită anual o taxă de aproximativ 13.000 de euro, plătibilă în patru tranșe. La această sumă se adaugă și alte costuri suplimentare pentru activități extracurriculare, materiale și servicii, ceea ce ridică nota de plată finală, notează Libertatea.

Conform programei școlare naționale pentru ciclul primar, elevii parcurg discipline precum Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare, Arte vizuale și activități practice, Educație fizică, Dezvoltare personală, iar religia este opțională.

Pentru Elena Udrea, momentul primei zile de școală a fost unul cu puternică încărcătură emoțională, fostul ministru publicând pe rețelele sociale un mesaj în care a povestit cât de fericită a fost să își însoțească fiica, după ce ani de zile și-a dorit să trăiască acest moment.

„„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost! Ce mândră și încrezătoare a fost ea, că a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I! Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog! Îi urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfânta Fecioară Maria, azi și în fiecare zi!”, a scris ea pe Facebook.

După perioada petrecută în închisoare, Elena Udrea se bucură acum de fiecare moment alături de fiica și de partenerul ei, încercând să recupereze timpul cât nu au putut fi împreună.