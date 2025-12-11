Dronă în valoare de aproape un milion de euro, donată statului român de gigantul american Lockheed Martin. La ce va fi folosită

Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre care prevede acceptarea de către statul român a unei donaţii din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din SUA, constând într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model , în valoare de 920.262 euro, care va fi dat în administrarea SPP.

Potrivit Hotărârii de Guvern, ”statul român acceptă donaţia din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din Statele Unite ale Americii a unui sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro”.

Sistemul va fi dat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, precizeză comunicatul Guvernului.

Guvernul arată că acest sistem va contribui la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice, menţinând nivelul ridicat de eficienţă operaţională al Serviciului de Protecţie şi Pază.

”Donaţia va permite optimizarea resurselor disponibile şi eficientizarea activităţilor de competenţă, fără a implica costuri suplimentare pentru statul român”, subliniază Executivul.