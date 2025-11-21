Țările din NATO se dotează cu un nou ucigaș de drone. Sistemul are un palmares impresionant în Ucraina

Forțele NATO se antrenează în utilizarea unei drone interceptoare ieftine care și-a dovedit deja eficiența pe câmpul de luptă din Ucraina. Cu un palmares de aproape 2.000 de interceptări în război, drona a intrat în dotarea trupelor de pe flancul estic.

Polonia și România au achiziționat sistemul Merops pentru a proteja spațiul aerian est-european după o serie de incursiuni ale dronelor rusești care i-au determinat pe aliații NATO ai Ucrainei să acționeze pentru a se dota rapid cu sisteme de apărare aeriană ieftine și eficiente.

Recent, jurnaliștii de la Business Insider au asistat la sesiuni de antrenament ale forțelor americane, poloneze și române pe sistemul de contra-drone fabricat în SUA și care lansează drone interceptoare „Surveyor”.

Vorbind de la un poligon de antrenament din sud-estul Poloniei, oficiali militari americani au explicat că sistemul Merops este proiectat să intercepteze atât drone de recunoaștere, cât și de atac, inclusiv variantele mai noi și mai rapide, îmbunătățite cu motoare cu reacție.

„Acest sistem este foarte fiabil”, a declarat pentru Business Insider sergentul Riley Hiner, pilot american care a antrenat soldați din țările NATO.

Totuși, în pofida succeselor înregistrate pe câmpul de luptă, sistemul Merops nu este perfect.

Ce este Merops?

Dronele interceptoare se numără în prezent printre principalele instrumente de apărare aeriană ale Ucrainei - acestea au luat avânt în ultimele luni, îngăduindu-i să vâneze și să distrugă un număr mare de drone rusești ieftine de tip Shahed, la un cost relativ scăzut per atac.

Dezvoltat de inițiativa americană Project Eagle este doar unul dintre numeroasele sisteme anti-drone folosite de Ucraina pentru a se apăra de roiurile de drone ale Rusiei.

Industria de apărare a Ucrainei produce acum sute de drone interceptoare pe lună, iar liderii militari occidentali interesați de cumpărarea unor sisteme de apărare aeriană ieftine, pentru a răspunde amenințării în creștere din partea dronelor în Europa, iau notițe, monitorizând succesul acestora.

Interesul s-a transformat într-o căutare urgentă în septembrie, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian polonez. Cu acea ocazie, avioanele de vânătoare NATO au lansat rachete aer-aer valoroase, doborînd arme ce valorau doar o fracțiune din costul lor.

Polonia și România, care s-a confruntat cu incursiuni ale dronelor rusești doar câteva zile mai târziu, au decis să achiziționeze și să desfășoare sistemele Merops ca parte a unei noi inițiative NATO de apărare a frontierei estice împotriva unor potențiale atacuri.

Generalul de brigadă Curtis King din Armata SUA, șeful Comandamentului Apărării Aeriene și Antirachetă al Armatei a 10-a, a descris sistemul anti-drone ca fiind „foarte letal”, „foarte eficient” și, de asemenea, „eficient din punct de vedere al costurilor”.

Merops este compus dintr-o stație de control la sol, interceptorul Surveyor și platforme de lansare. Operat de un echipaj de patru persoane - comandant, pilot și doi tehnicieni - acesta poate fi desfășurat într-o locație fixă ​​sau mobilă, ceea ce îl face un activ flexibil.

Trupele poloneze, române și americane au finalizat marți cursul de instruire de două săptămâni. King, într-un interviu acordat reporterilor, a declarat că sistemul este ușor de utilizat, astfel că soldații pot învăța rapid să îl opereze.

Armata SUA pentru Europa și Africa a declarat că antrenamentul Merops reflectă eforturile depuse de Polonia și România pentru a implementa rapid sisteme testate pe câmpul de luptă și a consolida noua Linie de Descurajare a Flancului Estic a NATO, care își propune să protejeze alianța cu ajutorul unui mix de drone low-cost și apărări stratificate .

Ce capacități are sistemul Merops

În timpul unei demonstrații, soldații polonezi au lansat Surveyor de pe bena unei camionete. Drona interceptoare a încercat să lovească direct ținta - o dronă care imita o dronă Shahed - dar după mai multe încercări și ratări la limită, a deschis o parașută și a revenit sol.

Funcția de parașută permite trupelor să reutilizeze drona interceptoare, economisind costurile în ciclurile de instruire.

Oficialii militari americani au explicat că drona Surveyor nu a fost înarmată în timpul demonstrațiilor de marți, dar în condiții reale de luptă, ar fi transportat un mic focos capabil să distrugă o dronă ostilă explodând lângă ea, fără a fi nevoie să o lovească direct.

Drona interceptoare Surveyor, propulsată de elice, poate fi pilotată de la distanță sau poate funcționa autonom, și utilizează frecvențe radio, semnături termice sau senzori radar pentru a-și urmări ținta. Este capabilă să atingă viteze de peste 280 km/h și este rezistentă la războiul electronic, o amenințare permanentă pentru operațiunile cu drone din Ucraina.

Oficialii militari au subliniat că drona Surveyor este proiectată pentru a doborî drone de atac kamikaze care zboară la altitudini înalte, precum modelul iranian Shahed, dar și drone de recunoaștere. Ucraina l-a folosit deja pentru a înregistra peste 1.900 de interceptări reușite în luptă.

Surveyor poate fi eficient și împotriva unor drone cu motoare cu reacție, care se deplasează cu o viteză mai mare decât cele cu elice. Rusia a început să folosească aceste variante avansate în luptă la începutul acestui an.