Drapelul României, folosit pe post de sac de gunoi. Poliția verifică imaginile. Ce riscă cei implicați

Poliția Română a început verificările după ce pe rețelele sociale au fost distribuite imagini din comuna Bosanci, județul Suceava, în care patru persoane folosesc un drapel al României pentru a transporta gunoiul.

Foto: sursa: Suceava Fail/FB

Fotografia a provocat numeroase reacții negative, iar cazul a ajuns în atenția autorităților.

Reprezentanții Poliției au anunțat că s-au autosesizat imediat după apariția imaginilor și verifică dacă persoanele implicate au încălcat prevederile legale referitoare la respectarea drapelului național.

„Polițiștii s-au autosesizat și desfășoară activități de verificare pentru constatarea unor eventuale încălcări ale articolului 20 din Legea75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. Verificările sunt efectuate în contextul legislației care modifică cadrul normativ. Respectiv, prin Legea 12 din 2024, care prevede faptul că cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național și să nu comită nici un act prin care s-ar putea aduce ofensă acestora.

Amintim, sancțiunile contravenționale pentru încălcarea prevederilor acestui act normativ sunt amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei”, a declarat comisarul-șef Ionuț Epureanu pentru Digi24.ro.

Incidentul s-a petrecut în curtea Primăriei Bosanci, unde patru persoane au folosit un steag tricolor pentru a aduna și transporta resturi vegetale. După apariția fotografiei, primarul comunei, Neculai Miron, a postat, la rândul său, un mesaj în care le-a cerut scuze celor care s-au simțit jigniți de cele întâmplate.

Edilul a explicat că, în cadrul pregătirilor manifestărilor de 1 Decembrie, drapelele de la sediul primăriei au fost schimbate, iar cele vechi au fost duse la un punct de colectare a textilelor. Unul dintre steaguri ar fi fost luat ulterior de acolo și folosit de persoanele care participau la acțiunea de curățenie.

Neculai Miron se află la al treilea mandat și a fost ales din partea AUR, după ce anterior a fost membru PNL. Primarul este, de asemenea, un susținător al lui Călin Georgescu, pe care îl promovează în postările de pe rețelele sociale.

Proiectul Legii Tricolorului, în centrul unei dezbateri

Incidentul din Bocanci readuce în discuție și proiectul Legii Tricolorului, depus în 2023 și readus recent în atenția publică în urma dezbaterilor din Camera Deputaților. Inițiatorul acestuia este generalul în rezervă Mircia Chelaru, coleg de partid cu primarul localității unde a avut loc incidentul.

Potivit acestuia, proiectul prevede amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute Drapelul Național al României și până la 20.000 de lei pentru instituțiile media care nu alocă 30 de minute de emisie în ziua dedicată sărbătoririi drapelului.

Propunerea legislativă prevede și amenzi de până la 30.000 de lei pentru autoritățile locale care nu amenajează, în cel mult 45 de zile de la promulgarea legii, un spațiu public cu denumirea „Piața Tricolorului”.