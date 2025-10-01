search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

O româncă a fost condamnată definitiv în Italia, după ce a ținut opt ani o pensionară italiană în Galaţi și i-a golit conturile

0
0
Publicat:

O îngrijitoare româncă a ajuns în fața instanței supreme din Italia, fiind găsită vinovată de exploatarea unei pensionare italience, pe care a adus-o în România și i-a golit conturile.

Anca Egorov i-a golit conturile pensionarei de 80 de ani. FOTO: Facebook/Anca Egorov
Anca Egorov i-a golit conturile pensionarei de 80 de ani. FOTO: Facebook/Anca Egorov

Curtea de Casație din Italia a confirmat sentința împotriva Ancăi Egorov, o româncă acuzată de fapte grave comise asupra Giuseppinei Marcovecchio, o pensionară din provincia Asti.

Procesul, intens mediatizat în presa italiană, a scos la lumină detalii cutremurătoare despre modul în care românca, angajată să aibă grijă de bătrâna în vârstă de 80 de ani, a ajuns să transforme această relaţie într-o formă de sclavie modernă.

„Era stăpână pe viața mea”

Giuseppina Marcovecchio, acum în vârstă de 80 de ani, a povestit în instanță că a fost practic smulsă din mediul ei de viață și dusă în România, la Galaţi, unde a rămas timp de opt ani sub controlul total al îngrijitoarei.

„Era stăpână pe viața mea”, a spus bătrâna, descriind anii în care nu a avut libertatea de a lua decizii pentru ea însăși și în care a fost lipsită treptat de toate economiile sale.

„Opt ani din viața mea au fost furați. Am trăit ca într-o închisoare”, a mai spus pensionara.

Investigațiile au confirmat că românca a profitat de depresia pensionarei și a golit conturile acesteia, însușindu-și peste 300.000 de euro. O parte dintre bani au fost investiți într-o tutungerie din Santo Stefano Belbo, regiunea Piemont, însă afacerea, trecută pe numele îngrijitoarei, a falimentat rapid. În final, întreaga avere pensionarei italiene s-a pierdut, fără posibilitate de recuperare.

În acest context, procurorii italieni o acuză pe Anca Egorov de înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ și autospălare de bani.

Inițial, în primă instanță, românca a fost condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare și obligată la plata a 300.000 de euro despăgubiri. În apel, pedeapsa a fost redusă la 4 ani și 3 luni de detenție, însă acum Curtea de Casație a confirmat definitiv hotărârea, punând capăt unui proces care a durat mai mulți ani.

Pentru româncă urmează executarea pedepsei, iar cazul rămâne un avertisment despre pericolele relațiilor de dependență și lipsa de protecție a bătrânilor vulnerabili.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de anul pensionarii
gandul.ro
image
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
mediafax.ro
image
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”. Analiza ISW după ce Moscova a amenințat cu Al Treilea Război Mondial
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Constantin Ivanov a mărturisit: de ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali. A fost dus la spitalul "Alexandru Obregia"
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
observatornews.ro
image
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică dacă nu respecți legea
playtech.ro
image
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Ambasadorul Africii de Sud în Franța a fost găsit mort în curtea unui hotel de lux! Bărbatul i-a lăsat soției un mesaj de adio
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Ploi și ninsori în România. Alertă meteo
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles, prințul Harry foto Profimedia jpg
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Hair stilistul Prințesei Diana face lumină în privința paternității prințului
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Prințul William, dezolant de sincer în legătură cu golul emoțional lăsat de moartea bunicilor săi

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe