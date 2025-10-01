O româncă a fost condamnată definitiv în Italia, după ce a ținut opt ani o pensionară italiană în Galaţi și i-a golit conturile

O îngrijitoare româncă a ajuns în fața instanței supreme din Italia, fiind găsită vinovată de exploatarea unei pensionare italience, pe care a adus-o în România și i-a golit conturile.

Curtea de Casație din Italia a confirmat sentința împotriva Ancăi Egorov, o româncă acuzată de fapte grave comise asupra Giuseppinei Marcovecchio, o pensionară din provincia Asti.

Procesul, intens mediatizat în presa italiană, a scos la lumină detalii cutremurătoare despre modul în care românca, angajată să aibă grijă de bătrâna în vârstă de 80 de ani, a ajuns să transforme această relaţie într-o formă de sclavie modernă.

„Era stăpână pe viața mea”

Giuseppina Marcovecchio, acum în vârstă de 80 de ani, a povestit în instanță că a fost practic smulsă din mediul ei de viață și dusă în România, la Galaţi, unde a rămas timp de opt ani sub controlul total al îngrijitoarei.

„Era stăpână pe viața mea”, a spus bătrâna, descriind anii în care nu a avut libertatea de a lua decizii pentru ea însăși și în care a fost lipsită treptat de toate economiile sale.

„Opt ani din viața mea au fost furați. Am trăit ca într-o închisoare”, a mai spus pensionara.

Investigațiile au confirmat că românca a profitat de depresia pensionarei și a golit conturile acesteia, însușindu-și peste 300.000 de euro. O parte dintre bani au fost investiți într-o tutungerie din Santo Stefano Belbo, regiunea Piemont, însă afacerea, trecută pe numele îngrijitoarei, a falimentat rapid. În final, întreaga avere pensionarei italiene s-a pierdut, fără posibilitate de recuperare.

În acest context, procurorii italieni o acuză pe Anca Egorov de înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ și autospălare de bani.

Inițial, în primă instanță, românca a fost condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare și obligată la plata a 300.000 de euro despăgubiri. În apel, pedeapsa a fost redusă la 4 ani și 3 luni de detenție, însă acum Curtea de Casație a confirmat definitiv hotărârea, punând capăt unui proces care a durat mai mulți ani.

Pentru româncă urmează executarea pedepsei, iar cazul rămâne un avertisment despre pericolele relațiilor de dependență și lipsa de protecție a bătrânilor vulnerabili.