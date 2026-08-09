Primele măsurători făcute după scufundarea controlată a barjelor pe Dunăre arată că operațiunea pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă a avut efectul scontat. Nivelul apei la aspirația pompelor din bazinul de răcire a crescut cu 4 centimetri în ultimele 24 de ore, în condițiile în care prognoza indica o scădere de 4 centimetri. Astfel, câștigul net este de 8 centimetri, iar Unitatea 2 poate funcționa cel puțin încă nouă zile, potrivit prognozei actuale.

Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat duminică dimineață rezultatul primei măsurători realizate după operațiunea de scufundare a barjelor și dragarea unor praguri de pe Dunăre.

„8 cm câștigați la Cernavodă. Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook.

Radu Miruță a explicat că, deși nivelul apei scăzuse cu 3 centimetri în ziua precedentă, în următoarele 24 de ore acesta a crescut cu 4 centimetri. În același timp, prognoza indica o nouă scădere de 4 centimetri.

„Azi dimineață a fost prima măsurătoare după scufundarea barjelor în Dunăre și dragarea unor praguri: după ce ieri cota apei scăzuse cu 3 cm, azi dimineață, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm. Prognoza ne spunea că scădem și azi cu 4 cm. Deci am câștigat 8 cm net. Asta ne duce cu funcționarea Unității 2 pentru cel puțin 9 zile, pe prognoza actuală”, a scris ministrul Transporturilor.

Directorul centralei: „Unitatea 2 funcționează în parametri nominali”

Directorul centralei de la Cernavodă, Romeo Urjan, a confirmat că Unitatea 2 funcționează normal și că nivelul apei a crescut la aspirația pompelor din bazinul de răcire.

„La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 centimetri. Prognoza arăta o scădere de 4 centimetri, deci efectul net este de o creștere de 8 centimetri. Acest rezultat extraordinar, din punctul nostru de vedere, este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele nouă zile, cel puțin, conform prognozei actuale”, a declarat Romeo Urjan.

Directorul companiei a transmis mulțumiri celor implicați în operațiune, inclusiv reprezentanților Ministerului Energiei, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului și Ministerului Apărării.

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„Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei, Transporturilor, Mediului și Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee. Aveți felicitările noastre cele mai sincere”, a transmis acesta.

Operațiunea pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă s-a încheiat sâmbătă. Toate cele patru barje au fost scufundate controlat pe brațul Bala al Dunării, intervenția având rolul de a redirecționa o parte mai mare din debit către zona centralei nucleare. Scufundarea ultimelor două barje a fost finalizată după aproximativ șapte ore, în condiții dificile, din cauza curenților puternici.

Potrivit Administrației Naționale Apele Române, ultimele două barje au fost amplasate la aproximativ 300 de metri distanță una de cealaltă, măsurată între punctele lor de mijloc. Al doilea grup de barje a fost amplasat în amonte, într-o poziție mai înclinată, pentru a favoriza orientarea debitului către brațul Bala.

Cele patru barje au fost scufundate prin inundare controlată și urmează să acționeze ca două praguri artificiale, care să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către brațul care alimentează centrala de la Cernavodă.

„Cele 4 barje scufundate prin inundare controlată vor acţiona ca două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi de debit către braţul care alimentează centrala. Efectele operaţiunii se vor resimţi cel mai devreme mâine seara şi în cursul zilei de luni”, anunța Apele Române sâmbătă.

„Nu avem nevoie de explicații despre de ce nu se poate”

Ministrul Transporturilor a apreciat efortul tuturor celor implicați în operațiune și a mulțumit echipelor care au lucrat fără întrerupere pentru finalizarea intervenției.

„Este un rezultat concret pentru care le mulțumesc celor implicați: domnului prim ministru pentru coordonare și sprijin în depășirea tuturor blocajelor, ANAR pentru soluție, Armatei și Transporturilor pentru implementarea ei! Jos pălăria și celor de pe vapoarele împingătoare și de dragaj, care au lucrat în continuu! Când există o problemă reală, nu avem nevoie de explicații despre de ce nu se poate. Avem nevoie de soluții și de oameni care să le pună în practică”, a mai transmis Radu Miruță.