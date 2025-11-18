PSD propune o lege care garantează dreptul de proprietate pentru victimele dezastrelor. Inițiativa vine după explozia din Calea Rahovei

PSD a depus în Parlament un proiect de lege care protejează dreptul de proprietate al persoanelor ale căror locuințe sunt distruse în dezastre precum explozii, cutremure sau alte tragedii ce nu pot fi imputate cetățenilor. Inițiativa a fost lansată în urma exploziei din Calea Rahovei.

Deputatul PSD Natalia Intotero afirmă că „românii care îşi pierd locuinţele în urma unei calamităţi nu trebuie să îşi piardă şi calitatea de proprietar”, subliniind că „dreptul de proprietate este garantat de Constituţie, iar el nu poate fi anulat tocmai atunci când oamenii sunt mai vulnerabili”.

Proiectul prevede acordarea de despăgubiri la valoarea reală a locuinței, calculată la momentul producerii dezastrului, precum și plata lor într-un termen rezonabil, pentru a permite reconstrucția sau achiziția unei locuințe similare fără întârzieri. Guvernul ar urma să asigure sumele necesare din fondul de urgență, „evitând blocajele administrative şi amânările birocratice”.

Primăria va avea obligația de a reconstrui imobilul în maximum un an și de a-l readuce la starea inițială, inclusiv cu racordarea la utilități. Persoanele afectate își vor păstra statutul de proprietari sau chiriași, iar până la finalizarea lucrărilor, primăria va suporta integral cheltuielile de cazare în condiții „cel puţin similare”.

Potrivit deputatului PSD, Guvernul va acoperi urgent cheltuielile, urmând ca, acolo unde anchetele vor stabili vinovați, „să le recupereze de la persoanele, instituţiile sau companiile care se dovedesc vinovate”. Intotero afirmă că proiectul arată că „statul este alături de oameni nu doar cu vorbe, ci cu soluţii concrete, corecte şi rapide”.