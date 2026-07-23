Doi tineri dispăruți în râul Argeș au fost găsiți morți după trei zile de căutări

Doi tineri în vârstă de 19 ani, dați dispăruți în urmă cu trei zile în apele râului Argeș, în zona localității Ionești din județul Dâmbovița, au fost găsiți morți de echipele de intervenție ale Inspectoratului județean pentru Situații de Urgență.

ISU Dâmbovița a anunțat că operațiunile de căutare, desfășurate timp de trei zile, s-au încheiat joi cu descoperirea celor două trupuri.

Potrivit autorităților, unul dintre tineri a fost găsit de echipajele ISU Dâmbovița, iar cel de-al doilea a fost identificat de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, cu sprijinul unui cadru al Ministerului Apărării Naționale aflat în timpul liber, potrivit News.ro.

La acțiunile de căutare au participat pompieri, polițiști, jandarmi, voluntari și alte structuri de intervenție.

Dispariția celor doi a fost semnalată pe 21 iulie, după ce un adolescent de 15 ani a descoperit pe malul râului Argeș o bicicletă, un telefon mobil și mai multe articole de îmbrăcăminte.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că cei doi tineri, unul din comuna Crângurile și celălalt din orașul Găești, plecaseră împreună spre râul Argeș și nu s-au mai întors.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor două victime.