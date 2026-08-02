Explozie în Galați. Un bărbat de 43 de ani a suferit arsuri la față și mâini după o deflagrație

O explozie s-a produs duminică în cartierul Micro 16 din municipiul Galați, în urma unei deflagrații la o butelie, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” Galați.

În urma incidentului, un bărbat în vârstă de 43 de ani a suferit arsuri la nivelul feței și al mâinilor. La sosirea echipajelor de intervenție, acesta era conștient.

„În cursul zilei de astăzi, echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «General Eremia Grigorescu» al judeţului Galaţi au intervenit pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de producerea unei deflagraţii la o butelie. În urma evenimentului, a rezultat o victimă, un bărbat în vârstă de 43 de ani, care a suferit arsuri la nivelul feţei şi al mâinilor. Acesta era conştient, a primit îngrijiri medicale la faţa locului şi a fost transportat la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate”, a transmis ISU Galați.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție și un echipaj SMURD cu medic, care au acordat primul ajutor victimei.

Intervenția pompierilor s-a încheiat, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs deflagrația.