Patru copii și un adult au murit înecați în România. IGSU trage un semnal de alarmă

Patru minori și un adult și-au pierdut viața în acest sfârșit de săptămână în incidente petrecute în lacuri, bălți și râuri din județele Covasna, Dolj și Neamț. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) trage un nou semnal de alarmă și avertizează că apele aparent liniștite pot deveni fatale în doar câteva clipe.

Tragediile vin la doar o săptămână după ce alte cinci persoane și-au pierdut viața în apele râurilor Mureș și Argeș.

Doi copii de 13 ani au murit într-un lac din Covasna

Prima tragedie s-a produs vineri, în localitatea Valea Mică, județul Covasna, unde doi băieți, în vârstă de aproximativ 13 ani, au fost dați dispăruți într-un lac de pescuit.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Covasna cu o autospecială, o barcă, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ cu medic. În sprijin au fost mobilizați scafandri din cadrul ISU Brașov și ISU Bacău, precum și un elicopter SMURD.

Cei doi copii au fost găsiți și scoși din apă în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor echipajelor medicale, aceștia nu au putut fi salvați, medicul aflat la bordul elicopterului SMURD declarând decesul ambilor minori.

Un bărbat s-a înecat încercând să-și recupereze lansetele

Tot vineri, un bărbat și-a pierdut viața într-o baltă din comuna Caraula, județul Dolj.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Dolj, victima intrase în apă pentru a recupera mai multe lansete, însă după câteva minute nu a mai ieșit la suprafață.

Pompierii din Calafat, împreună cu scafandrii din Craiova, au desfășurat operațiuni de căutare și au reușit să găsească bărbatul. Acesta a fost adus la mal, unde echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

Doi frați au murit în râul Moldova

O altă tragedie s-a produs duminică după-amiază în județul Neamț, după ce printr-un apel la 112 a fost anunțat că trei copii s-ar fi înecat în râul Moldova.

La intervenție au participat pompieri din Roman și Piatra-Neamț, scafandri, echipaje SMURD, Serviciul de Ambulanță și polițiști.

Până la sosirea salvatorilor, o fetiță de șase ani a fost scoasă din apă de o persoană aflată în zonă. Copila a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. O femeie care a suferit un atac de panică a fost asistată la fața locului.

Scafandrii au continuat căutările și i-au găsit pe ceilalți doi copii, frați în vârstă de 12 și 15 ani. Aceștia au fost aduși la mal și preluați imediat de echipajele medicale, care au efectuat manevre de resuscitare. Din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul celor doi băieți.

IGSU: Lacurile și râurile pot ascunde pericole mortale

În urma acestor tragedii, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage din nou atenția asupra pericolelor reprezentate de scăldatul în locuri neamenajate.

„Lacurile, râurile și bălțile pot părea liniștite, însă ascund pericole care pot deveni fatale în doar câteva clipe”, avertizează reprezentanții IGSU.

Potrivit instituției, numai în ultimele două săptămâni, zece persoane și-au pierdut viața în apele din România, după ce alte cinci victime au fost înregistrate recent în râurile Mureș și Argeș. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea apei.

Scăldați-vă doar în locurile special amenajate și supravegheate

Pentru prevenirea unor astfel de situații, IGSU îndeamnă populația să respecte următoarele măsuri:

- scăldați-vă doar în locurile special amenajate și supravegheate;

- nu lăsați copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia;

- nu intrați în apă după ce ați consumat alcool;

- nu săriți în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu o cunoașteți;

- nu vă aventurați departe de mal și nu vă supraestimați capacitatea de a înota;

- evitați apropierea de cursurile de apă atunci când nivelul acestora este crescut sau curenții sunt puternici.