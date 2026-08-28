 Doi cetăţeni români au murit în urma unui incendiu din estul Elveției. Anunțul MAE | adevarul.ro
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Doi cetăţeni români au murit în urma unui incendiu din estul Elveției. Anunțul MAE

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Autorităţile elveţiene au informat reprezentanții MAE că doi cetăţeni români se află printre persoanele decedate în urma incendiului izbucnit, în 21 august, la o clădire în care se aflau un restaurant şi locuinţe.

Incendiu în Elveția
Incendiu în Elveția Foto: X Mirror Breaking News

”Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august 2026, în oraşul Thusis (Confederaţia Elveţiană), autorităţile elveţiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află şi doi cetăţeni români. Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a informat MAE, vineri seară, scrie News.

MAE a transmis condoleanţe familiilor celor doi cetăţeni români decedaţi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: Telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

Incendiul a avut loc, în 21 august, la un restaurant din orăşelul Thusis, în estul Elveţiei, anunţă poliţia locală, relatează AFP.

"În noaptea de joi spre vineri, un incendiu important a izbucnit la Thusis. Un restaurant cu locuinţe a fost ars complet. Cinci persoane au fost date dispărute", a anunţat într-un comunicat poliţia din cantonul Grisons.

"Paisprezece persoane au ieşit din clădirea în flăcări. Între ele se află opt răniţi, doi grav, doi moderat şi patru uşor", preciza atunci poliţia.

Potrivit presei elveţiene, una dintre persoanele dispărute a fost găsită, iar bilanţul morţilor se ridică la patru.

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