Victimele tragediei din Crans-Montana vor primi fiecare câte 56.000 de dolari. Anunțul guvernului elvețian

Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari) către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana, o tragedie soldată cu moartea a 41 de persoane şi rănirea a peste 100.

În total, guvernul federal va aloca 7,8 milioane de franci pentru cele 156 de persoane cel mai grav afectate de incendiu, a precizat ministrul Justiţiei Beat Jans în cadrul conferinţei de presă. Această sumă, a spus el, va completa ajutorul acordat de cantonul Valais, din care face parte Crans-Montana, care a promis 10 milioane de franci unei fundaţii pentru sprijinirea victimelor, scrie Reuters.

Autorităţile elveţiene au declarat că 115 persoane au fost rănite în incendiu. Majoritatea celor care au murit erau adolescenţi, iar multe dintre victime erau străini, inclusiv câţiva din Franţa şi Italia.

Consiliul Federal a declarat că va convoca, de asemenea, o masă rotundă pentru a ajuta victimele, asiguratorii şi autorităţile să ajungă la acorduri extrajudiciare, evitând astfel posibile bătălii juridice îndelungate. Acesta intenţionează să contribuie cu până la 20 de milioane de franci la astfel de acorduri.

Consiliul Federal a declarat că speră ca parlamentul să accelereze rapid adoptarea legislaţiei pe care a elaborat-o pentru a ajuta victimele.

Guvernul intenţionează, de asemenea, să aloce 8,5 milioane de franci pentru a ajuta cantoanele afectate să acopere costurile extraordinare.

Guvernul a precizat că a luat aceste măsuri în urma unei analize efectuate de Oficiul Federal al Justiţiei, care a constatat lacune în sistemele de sprijin existente, concepute în principal pentru cazuri individuale şi care se confruntă cu dificultăţi în cazul dezastrelor de amploare.

Proprietarii barului, soții francezi Jacques și Jessica Moretti, fac obiectul unei anchete pentru „omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiu din neglijență”. Ancheta vizează, de asemenea, doi responsabili cu securitatea din cadrul primăriei Crans-Montana, care au recunoscut că, din 2019, nu mai fusese efectuată nicio inspecție de securitate și prevenire a incendiilor la barul Le Constellation.

Guvernul cantonului Valais a anunțat alocarea a zece milioane de franci elvețieni (aproximativ 10,8 milioane de euro) pentru sprijinirea victimelor și a familiilor acestora. Fondurile vor fi gestionate prin intermediul unei fundații aflate în curs de constituire și vor acoperi, pe lângă daune și ajutor financiar, cheltuielile funerare și costurile de repatriere a rămășițelor victimelor din alte țări.