search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Victimele tragediei din Crans-Montana vor primi fiecare câte 56.000 de dolari. Anunțul guvernului elvețian

0
0
Publicat:

Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari) către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana, o tragedie soldată cu moartea a 41 de persoane şi rănirea a peste 100.

Incendiul din Crans-Montana
Foarte mulți oameni au fost răniți în incendiul din Crans-Montana. Foto Profimedia

În total, guvernul federal va aloca 7,8 milioane de franci pentru cele 156 de persoane cel mai grav afectate de incendiu, a precizat ministrul Justiţiei Beat Jans în cadrul conferinţei de presă. Această sumă, a spus el, va completa ajutorul acordat de cantonul Valais, din care face parte Crans-Montana, care a promis 10 milioane de franci unei fundaţii pentru sprijinirea victimelor, scrie Reuters.

Autorităţile elveţiene au declarat că 115 persoane au fost rănite în incendiu. Majoritatea celor care au murit erau adolescenţi, iar multe dintre victime erau străini, inclusiv câţiva din Franţa şi Italia.

Consiliul Federal a declarat că va convoca, de asemenea, o masă rotundă pentru a ajuta victimele, asiguratorii şi autorităţile să ajungă la acorduri extrajudiciare, evitând astfel posibile bătălii juridice îndelungate. Acesta intenţionează să contribuie cu până la 20 de milioane de franci la astfel de acorduri.

Consiliul Federal a declarat că speră ca parlamentul să accelereze rapid adoptarea legislaţiei pe care a elaborat-o pentru a ajuta victimele.

Guvernul intenţionează, de asemenea, să aloce 8,5 milioane de franci pentru a ajuta cantoanele afectate să acopere costurile extraordinare.

Guvernul a precizat că a luat aceste măsuri în urma unei analize efectuate de Oficiul Federal al Justiţiei, care a constatat lacune în sistemele de sprijin existente, concepute în principal pentru cazuri individuale şi care se confruntă cu dificultăţi în cazul dezastrelor de amploare.

Proprietarii barului, soții francezi Jacques și Jessica Moretti, fac obiectul unei anchete pentru „omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiu din neglijență”. Ancheta vizează, de asemenea, doi responsabili cu securitatea din cadrul primăriei Crans-Montana, care au recunoscut că, din 2019, nu mai fusese efectuată nicio inspecție de securitate și prevenire a incendiilor la barul Le Constellation.

Guvernul cantonului Valais a anunțat alocarea a zece milioane de franci elvețieni (aproximativ 10,8 milioane de euro) pentru sprijinirea victimelor și a familiilor acestora. Fondurile vor fi gestionate prin intermediul unei fundații aflate în curs de constituire și vor acoperi, pe lângă daune și ajutor financiar, cheltuielile funerare și costurile de repatriere a rămășițelor victimelor din alte țări.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
gandul.ro
image
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
fanatik.ro
image
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
observatornews.ro
image
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
cancan.ro
image
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Cum a scăpat fetița de 6 ani cu doar câteva răni în urma accidentului din Brăila, deși impactul a fost devastator. Detaliul care i-a salvat viața
playtech.ro
image
Bănel Nicoliță a semnat! A revenit în fotbal la 41 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți clienții Hidroelectrica. Se schimbă tarifele
mediaflux.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Scene hilare în apropierea Parlamentului European. Cum a coborât un bărbat de la etajul trei pe balcoanele unui imobil din Bruxelles: „M-am apucat să îl filmez ...”
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
3 zodii a căror viață se va schimba în bine înainte de sfârșitul lunii martie. Astrele anunță surprize neașteptate și oportunități uriașe
click.ro
image
Gabriela Cristea, schimbare radicală de look! Fosta moderatoare s-a afișat cu părul scurt. FOTO
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
În spatele ușilor închise de la palat, când nimeni n-o vedea, Kate „a plâns în hohote”. S-a întâmplat totul chiar înainte de-a apărea în public!
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Priviri galeșe și gelozie! Regina Letizia e foc și pară după ce toată lumea vorbește despre „infidelitatea lui Felipe”

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel