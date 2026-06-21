Video Ciucu: Oameni care îl susțin pe Adrian Veștea sunt aceiași care au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i fac față

Ciprian Ciucu a susținut un discurs dur în cadrul Congresului Extraordinar al PNL. El s-a referit la sistem spunând că deși „nu participă niciodată în alegeri, adică nu candidează”, ia decizii pentru care nu răspunde în fața nimănui. De asemenea, liberalul i-a atacat pe Adrian Veștea și pe președintele Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu nu a candidat pentru o funcție de conducere în PNL deoarece este vizat de o anchetă DNA și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii îl cercetează pentru suspiciuni de luare de mită în perioada în care era primar al Sectorului 6.

Discursul lui Ciucu a fost aplaudat îndelung de liberalii din sală. El s-a referit la sistem și la cei din spatele acestuia. „Am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. Am fost puțini, foarte puțini împotriva tuturor. Ne-am bătut cu PSD-ul, ne-am bătut și cu USR-ul. M-am bătut cu AUR și cu televiziunea lor, m-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Acum pot să o spun sus și tare și pot să spun liber, ne-au trădat, au băgat bani mulți în contra campania mea și o spun, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea”, a spus Ciprian Ciucu în aplauzele sălii.

Primarul Capitalei și-a continuat tirada la adresa sistemului. „Din păcate, trebuie să o spun, că în țara noastră nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului. În țara noastră nu toate guvernele își aparțin și nu toți miniștrii își aparțin. Și în țara noastră, nu toate partidele își aparțin. Ce este sistemul? Greu de definit. Inițial nu știu dacă există sau dacă nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta, în cel mai brutal mod cu putință. Dar știți care e treaba cu sistemul? Sistemul nu participă niciodată în alegeri, adică nu candidează, dar participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite, alții vor plăti, populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul”, a mai spus Ciucu.

Liberalul a mai spus că PNL este atacat deoarece și-a găsit independența, în comparație cu PSD care „este deja la ordin”. Desemnarea lui Adrian Veștea pentru a forma un guvern este un episod din lupta cu sistemul.

„Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i facă față. Și o să vin cu detalii. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține”, a adăugat Ciucu.

La final, Ciprian Ciucu s-a adresat direct liberalilor.

„De Partidul Național Liberal depinde stabilizarea și modernizarea pe termen lung a țării noastre. Nu vă lăsați descurajați, pentru că eu nu mă las descurajat. Aveți un obiectiv național în față și trebuie să vă bateți pentru el. Să avem o țară democratică, o țară liberă, o țară în care politicienii aleși să conteze și deciziile, nu sistemul. Cred că astăzi Partidul Național Liberal și-a regăsit sufletul”, a precizat Ciprian Ciucu.