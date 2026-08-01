 Explozie puternică lângă o cafenea din Moscova: cel puțin trei morți și 15 răniți | adevarul.ro
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Video Explozie puternică lângă o cafenea din Moscova: cel puțin trei morți și 15 răniți

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Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite sâmbătă seară, în urma unei explozii produse în apropierea unei cafenele din centrul Moscovei, au anunțat autoritățile ruse.

Explozie puternică lângă o cafenea din Moscova. FOTO: Captură Video
Explozie puternică lângă o cafenea din Moscova. FOTO: Captură Video

Potrivit Ministerului rus de Interne, explozia s-a produs în jurul orei 20:10, în zona Pieței Kudrinskaya, în apropierea unei cafenele cu terasă. Poliția din Moscova a precizat că bilanțul provizoriu este de trei morți și 15 răniți, victimele fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale, notează publicația Al Jazeera. 

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat cauza deflagrației. La fața locului au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe, iar zona a fost izolată.

În urma incidentului, circulația rutieră din apropierea Pieței Kudrinskaya a fost restricționată temporar, iar accesul în stația de metrou Barrikadnaya a fost închis. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs explozia.

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