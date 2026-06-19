Moderatoarea TV Denise Rifai s-a prezentat vineri, 19 iunie, la DNA, unde va fi audiată în dosarul în care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este acuzat de luare de mită.

La intrare în sediul DNA, Denise Rifai a refuzat să dea declarații în fața presei, scrie Agerpres.

Vineri dimineață, prezentatoarea TV a reacționat ferm după apariția informațiilor privind o posibilă implicare a sa într-un dosar DNA legat de jocurile de noroc, în care este menționat și numele lui Ciucu.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a spus Denise Rifai.

→ Imaginea 1/3: Denise Rifai la sediul DNA/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

În același dosar, Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), o apropiată a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, de când acesta era primar al Sectorului 6, a fost pusă sub acuzare pentru „complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.

DNA îl acuză pe Ciprian Ciucu că ar fi primit, în 2025, servicii de publicitate și consultanță electorală oferite de persoane implicate într-un proiect imobiliar din București, în schimbul exercitării atribuțiilor sale de primar al Sectorului 6 în legătură cu procedurile administrative ale proiectului.

Procurorii susțin că avantajele ar fi fost acordate pentru sprijinirea activității sale politice și electorale și că o a treia persoană ar fi intermediat această înțelegere. În acest dosar, Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Vineri, edilul a depus o contestație împotriva măsurii controlului judiciar.