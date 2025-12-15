Nicușor Dan asigură că va „acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept”

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, 15 decembrie, că problemele semnalate în spațiul public cu privire la justiție „sunt grave, dar au rezolvare”.

Luni și marți, Nicușor Dan efectuează o vizită în Finlanda. Președintele va avea o întrevedere cu premierul acestei țări și cu reprezentanții companiilor din domeniul apărării, dar și o întâlnire cu membrii ai comunităților românești.

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare.

În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil”, declară Nicușor Dan.

Acesta a punctat că, dacă România să fie un stat respectat în plan extern, „trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc”.

„Securitatea statului începe din interior”, a transmis președintele.

Câteva sute de participanţi la marşul „Împreună pentru Justiţie” au pornit, duminică, din Piaţa Universităţii către Piaţa Victoriei

Coloana de manifestanţi este deschisă de câţiva protestatari care poartă două pancarte albe de mari dimensiuni inscripţionate cu mesajele "Justiţie fără telefoane" şi "Când Savonea salvează corupţii, noi salvăm Justiţia".

Protestarii cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului şef al DNA, Marius Voineag.

Aceasta este a cincea seară consecutiv în care oamenii ies în stradă pentru a susţine independenţa justiţiei.