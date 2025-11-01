Alexandru Muraru îl atacă dur pe George Simion după ce acesta a cerut protecția statului: „Un huligan care vrea să fie tratat ca un demnitar”

Deputatul PNL Alexandru Muraru cere public CSAT să respingă solicitarea liderului AUR, George Simion, de a primi pază de stat. Muraru îl acuză pe Simion de violență repetată și ipocrizie, afirmând că „un huligan care s-a comportat ca un intimidator politic vrea, deodată, să fie tratat ca un demnitar aflat în pericol”.

Alexandru Muraru, deputat PNL, critică dur cererea liderului AUR, George Simion, de a primi protecție din partea statului român, susținând că aceasta este „o cerere scandaloasă” și un precedent periculos. „După ce ani la rând a instigat la ură, a împins oameni la violență, a jignit, a bruscat și a agresat politicieni, George Simion se plânge că ar fi victimă și cere protecție de la statul român, pe banii românilor. Simion solicită mașini blindate și gărzi de corp plătite din bani publici, exact ca un nomenclaturist nerușinat, rupt complet de realitate”, a scris Muraru într-o postare pe Facebook.

Deputatul a subliniat că, de-a lungul timpului, el și alți parlamentari au fost ținta amenințărilor și agresiunilor venite din partea simpatizanților AUR, inclusiv a lui George Simion, dar nu au cerut niciodată privilegii sau paza statului. „Am avut încredere în lege, în poliție, în instituțiile statului, fără să ne transformăm în victime de spectacol”, a explicat Muraru.

El a amintit de mai multe incidente violente în care a fost implicat Simion: agresiunea asupra fostului ministru Virgil Popescu în Parlament, intrarea brutală a unui grup de peste 20 de membri și simpatizanți AUR în sediul Primăriei Timișoara, agresiuni asupra jurnaliștilor și cazul tinerei abuzate la școala de vară AUR.

„O cerere aberantă”

Muraru a mai adăugat: „Simion, însă, se plânge de discriminare politică și vrea ca SPP să îi asigure siguranța personală, a familiei și a conducerii partidului său. O cerere aberantă, făcută cu nonșalanță, ca și cum ar fi o chestiune de drept personal, nu un privilegiu rezervat funcțiilor de stat”.

Deputatul PNL consideră că liderul AUR ar putea să își angajeze pază privată, pe propriile cheltuieli. „Dacă Simion se simte într-adevăr amenințat, are libertatea să-și angajeze pază privată, pe banii lui. Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu. Dar să nu aibă pretenția ca cetățenii români, care plătesc taxe și impozite, să finanțeze protecția unui agitator politic care și-a construit întreaga carieră pe violență și ură”, a mai spus Muraru.

În încheiere, deputatul a subliniat că România „nu are nevoie de spectacolul grotesc al unui huligan care pozează în victimă și cere privilegii de stat. România are nevoie de decență, de oameni responsabili și de politicieni care respectă legea, nu o folosesc ca scut pentru propriile derapaje. George Simion este imaginea unui curent politic care confundă bădărănia cu curajul și scandalul cu patriotismul”.

Sediul central al AUR a fost vandalizat

George Simion și-a motivat cererea de protecție prin incidente recente în care au fost vandalizate bannere AUR lângă sediul partidului. Potrivit liderului AUR, „faţada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa… Până în acest moment, poliţia nu a identificat făptaşii, deşi există imagini video detaliate cu întreaga operaţiune de vandalizare”.