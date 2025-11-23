Tânărul de 21 de ani suspectat că a ucis un taximetrist din Mioveni, prins purtând geaca victimei. Ar fi consumat droguri în ziua crimei

Un tânăr de 21 de ani, suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni, a fost prins pe un câmp în apropierea locului crimei, purtând geaca victimei. În echipajul care l-a capturat se afla și Andreea, o elevă a Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, aflată în stagiul de practică la Poliția Orașului Mioveni, notează publicația locală epitești.ro.

Sindicatul Europol a relatat că Andreea, alături de colegii Bogdan și Manuel, au intervenit după apelul 112 care anunța crima. În ciuda întunericului și ceții, polițiștii l-au găsit pe suspect pe un teren agricol, ascuns și îmbrăcat cu geaca victimei, și l-au condus la sediul poliției.

Conform procurorilor, incidentul s-a petrecut în timpul unei curse de taxi, pe podul care leagă strada Nicolae Racoviceanu de DN 73D, după un conflict spontan. Victima a suferit multiple lovituri de cuțit care i-au provocat decesul.

Testul rapid efectuat asupra tânărului a indicat consumul probabil de amfetamină în ziua crimei. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.