NATO își testează forțele în munții României, după ce SUA și-au redus trupele. În câte zile au ajuns trupele din Franța

În munții împăduriți din centrul României, 5.000 de militari NATO au participat la un amplu exercițiu menit să transmită un mesaj de descurajare către Rusia. Într-o demonstrație de forță, așa cum a numit-o alianța, elicoptere franceze Puma au coborât la joasă altitudine dintre nori, în timp ce tancuri, obuziere, avioane de vânătoare și drone au fost desfășurate în teren.

Generalul-maior Dorin Toma, comandantul Diviziei Multinaționale Sud-Est, a explicat că scopul scenariului este „descurajarea”, un mesaj clar în contextul tensiunilor crescute cu Moscova, scrie Politico.

Exercițiul, parte din seria anuală „Dacian Fall”, a avut anul acesta o miză mai mare, fiind organizat la scurt timp după ce Washingtonul a anunțat reducerea semnificativă a trupelor americane dislocate în România.

SUA își retrag o parte din forțe, iar România se pregătește pentru schimbări strategice

România găzduiește mai multe baze NATO și un grup de luptă condus de Franța. După invazia Rusiei în Ucraina, prezența militarilor americani a crescut, însă în noiembrie Pentagonul a decis retragerea unei brigăzi de infanterie de aproximativ 800 de soldați, care vor fi relocați în Kentucky. Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne în țară.

Decizia, minimalizată de administrația Trump și de oficialii români, ridică totuși semne de întrebare. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Sorin Moldova, a afirmat pentru Politico faptul că SUA ar trebui să „revizuiască” această decizie.

Deși impactul militar este considerat redus, unii analiști avertizează asupra simbolisticii momentului. „Alianța trebuie să se preocupe mai degrabă de semnalul strategic pe care îl transmite această măsură”, a spus Anca Agachi, analist politic.

Incidentul recent în care fragmente ale unei drone rusești au căzut pe teritoriul României amplifică îngrijorările.

Franța, Spania, Belgia și Luxemburg, implicate masiv în exercițiu

Pentru a răspunde agresiunii ruse, viteza va fi esențială. În una dintre cele mai ample desfășurări ale armatei franceze, Parisul a mobilizat, pentru exercițiul „Dacian Fall”, trupe și echipamente militare către România în termenul de 10 zile stabilit de NATO. Conform cerințelor Alianței, Franța trebuie să fie capabilă să desfășoare o divizie pregătită de luptă pe flancul estic în 30 de zile, până în 2027.

Generalul Maxime Do Tran, comandantul brigăzii blindate franceze, a explicat că militarii au ajuns în România pe cale navală, aeriană, rutieră și feroviară. Transportul cu trenul a fost însă problematic, întrucât „în timp de pace nu aveam prioritate la trecerea frontierei”.

„Pentru prima dată, am decis să folosim o navă. Ne-a luat două zile să ajungem în Grecia, apoi încă două-trei zile să traversăm Bulgaria”, a declarat comandantul brigăzii blindate franceze. Alte trupe au făcut călătoria cu cinci avioane, 11 trenuri și aproximativ 15 convoaie.

Echipamente din toată alianța au fost folosite: avioane Eurofighter germane, F-16 românești, lansatoare High Mobility Artillery Rocket Systems, obuziere Caesar, sisteme Mistral și un număr impresionant de drone, inclusiv Bayraktar TB2 — testate pentru prima dată de armata română într-un exercițiu de asemenea amploare.

„Dacian Fall este o platformă foarte bună pentru fiecare națiune să facă experimente și să testeze echipamente noi”, a declarat generalul-maior Dorin Toma.

Europa ar putea umple golul lăsat de americani

Chiar dacă SUA rămân prezente, reducerea efectivelor înseamnă că România va depinde mai mult de aliații europeni. „Este o oportunitate pentru Franța și alte țări să-și întărească prezența”, a spus Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO.

Parisul și Bucureștiul au consolidat semnificativ colaborarea militară în ultimii trei ani, dar Franța nu a anunțat, deocamdată, o creștere a efectivelor.

România, care a mizat decenii întregi pe parteneriatul strategic cu SUA — achiziționând sisteme Patriot, F-35 și tancuri Abrams — se află acum într-un punct de inflexiune.