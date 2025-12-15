Capete de porc aruncate pe morminte musulmane în Sydney, după atacul terorist de pe Plaja Bondi: „Nu face decât să alimenteze furia, durerea și divizarea”

Mai multe morminte musulmane dintr-un cimitir din vestul orașului Sydney, Australia, au fost profanate cu capete de porc, într-un act calificat drept „lipsit de sens și plin de ură”, la scurt timp după atacul armat de la Plaja Bondi. Liderii islamici condamnă gestul și anunță că vor refuza să primească trupurile autorilor atacului.

Un act tulburător de represalii a avut loc la cimitirul Narellan din Camden, unde capete de porc au fost aruncate pe morminte musulmane, în contextul tensiunilor apărute după atacul terorist de la Plaja Bondi. Gestul a fost condamnat public de Ahmad Hraichie, un antreprenor de pompe funebre cunoscut în comunitatea musulmană din Sydney, care l-a descris drept „fără sens și plin de ură”.

„Celor care au făcut asta: nu ați demonstrat nimic, în afară de ură. Nu sunteți o soluție la nicio problemă, sunteți parte din problemă”, a declarat Hraichie, potrivit Daily Mail. „Este o prostie pură. Nu realizează nimic. Nu face decât să alimenteze furia, durerea și divizarea. Nu avem nevoie de mai mulți oameni incitați și înverșunați de astfel de acțiuni lașe”.

El a subliniat că persoanele îngropate în acele morminte nu au nicio legătură cu evenimentele recente. „Oamenii din acele morminte erau morți cu mult înainte de ce s-a întâmplat ieri. Nu au nicio legătură cu evenimentele actuale. Mormintele sunt locuri de odihnă, demnitate și respect în toate credințele și pentru întreaga umanitate”.

„Dacă vreți pace, acesta nu este drumul. Dacă vreți dreptate, acesta nu este drumul. Tot ce faceți este să arătați o lipsă de umanitate”, a adăugat el.

Comunitatea musulmană refuză trupurile atacatorilor

Incidentul din cimitir vine în contextul în care lideri musulmani din Sydney au anunțat că vor refuza să oficieze ritualurile funerare și să primească trupurile celor doi presupuşi autori ai atacului de la Plaja Bondi: Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, și tatăl său, Sajid Akram, de 50 de ani.

Cei doi ar fi deschis focul de pe un pasaj pietonal, folosind arme de tip militar, asupra mulțimilor formate din localnici, turiști și familii. Până în prezent, 16 persoane au murit, inclusiv Sajid Akram, iar alte 42 de persoane, printre care patru copii, au fost transportate la spital.

Poliția a confirmat că 14 persoane au murit la fața locului, iar alte două au decedat ulterior, în cursul nopții, la spital. Victimele aveau vârste cuprinse între 10 și 87 de ani. Naveed Akram se află în continuare internat în spital, sub pază polițienească, după ce a fost împușcat de forțele de ordine.

Dr. Jamal Rifi, un lider islamic proeminent din Sydney, a declarat că comunitatea musulmană nu îi consideră pe atacatori parte din Islam. „Ceea ce au făcut nu este acceptat de niciunul dintre noi și înseamnă uciderea unor civili nevinovați. Știm că există un verset în cartea noastră: uciderea unui civil nevinovat este ca și cum ai ucide întreaga umanitate”, a spus el.

Dr. Rifi a amintit că o decizie similară a fost luată și după asediul de la cafeneaua Lindt din 2014, soldat cu trei morți, inclusiv atacatorul. „Când autorul a murit, am fost întrebați dacă vom primi trupul lui. Am refuzat să-l primim și am refuzat să efectuăm ritualurile funerare și să-l acceptăm într-o secțiune musulmană a cimitirului Rookwood. Și am face exact același lucru cu aceste persoane”.

Condamnări din partea liderilor religioși

Șeicul Adam Ismail, fostul profesor de religie islamică al lui Naveed Akram și director al Institutului Al-Murad, a condamnat la rândul său atacul. „Ultima dată am avut contact cu el la începutul lui 2022, dar noi aici îi învățăm strict pe oameni să citească Coranul, nimic altceva”, a spus el.

„Sunt devastat de imaginile victimelor din Bondi. Am o familie tânără și am fost hărțuiți cu amenințări cu moartea. A trebuit să ne evacuăm locuința și am avut nevoie de ajutorul poliției, pentru care suntem foarte recunoscători”.

Consiliul Național al Imamilor din Australia a condamnat, de asemenea, atacul. „Inimile, gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de victime, familiile lor și toți cei care au fost martori sau au fost afectați de acest atac profund traumatic. Acesta este un moment în care toți australieni, inclusiv comunitatea musulmană australiană, trebuie să stea împreună, în unitate, compasiune și solidaritate”.