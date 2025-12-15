search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Capete de porc aruncate pe morminte musulmane în Sydney, după atacul terorist de pe Plaja Bondi: „Nu face decât să alimenteze furia, durerea și divizarea”

0
0
Publicat:

Mai multe morminte musulmane dintr-un cimitir din vestul orașului Sydney, Australia, au fost profanate cu capete de porc, într-un act calificat drept „lipsit de sens și plin de ură”, la scurt timp după atacul armat de la Plaja Bondi. Liderii islamici condamnă gestul și anunță că vor refuza să primească trupurile autorilor atacului.

Capete de porc aruncate pe morminte musulmane în Sydney FOTO: X/ @DailyMail
Capete de porc aruncate pe morminte musulmane în Sydney FOTO: X/ @DailyMail

Un act tulburător de represalii a avut loc la cimitirul Narellan din Camden, unde capete de porc au fost aruncate pe morminte musulmane, în contextul tensiunilor apărute după atacul terorist de la Plaja Bondi. Gestul a fost condamnat public de Ahmad Hraichie, un antreprenor de pompe funebre cunoscut în comunitatea musulmană din Sydney, care l-a descris drept „fără sens și plin de ură”.

„Celor care au făcut asta: nu ați demonstrat nimic, în afară de ură. Nu sunteți o soluție la nicio problemă, sunteți parte din problemă”, a declarat Hraichie, potrivit Daily Mail. „Este o prostie pură. Nu realizează nimic. Nu face decât să alimenteze furia, durerea și divizarea. Nu avem nevoie de mai mulți oameni incitați și înverșunați de astfel de acțiuni lașe”.

El a subliniat că persoanele îngropate în acele morminte nu au nicio legătură cu evenimentele recente. „Oamenii din acele morminte erau morți cu mult înainte de ce s-a întâmplat ieri. Nu au nicio legătură cu evenimentele actuale. Mormintele sunt locuri de odihnă, demnitate și respect în toate credințele și pentru întreaga umanitate”.

„Dacă vreți pace, acesta nu este drumul. Dacă vreți dreptate, acesta nu este drumul. Tot ce faceți este să arătați o lipsă de umanitate”, a adăugat el.

Comunitatea musulmană refuză trupurile atacatorilor

Incidentul din cimitir vine în contextul în care lideri musulmani din Sydney au anunțat că vor refuza să oficieze ritualurile funerare și să primească trupurile celor doi presupuşi autori ai atacului de la Plaja Bondi: Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, și tatăl său, Sajid Akram, de 50 de ani.

Cei doi ar fi deschis focul de pe un pasaj pietonal, folosind arme de tip militar, asupra mulțimilor formate din localnici, turiști și familii. Până în prezent, 16 persoane au murit, inclusiv Sajid Akram, iar alte 42 de persoane, printre care patru copii, au fost transportate la spital.

Poliția a confirmat că 14 persoane au murit la fața locului, iar alte două au decedat ulterior, în cursul nopții, la spital. Victimele aveau vârste cuprinse între 10 și 87 de ani. Naveed Akram se află în continuare internat în spital, sub pază polițienească, după ce a fost împușcat de forțele de ordine.

Dr. Jamal Rifi, un lider islamic proeminent din Sydney, a declarat că comunitatea musulmană nu îi consideră pe atacatori parte din Islam. „Ceea ce au făcut nu este acceptat de niciunul dintre noi și înseamnă uciderea unor civili nevinovați. Știm că există un verset în cartea noastră: uciderea unui civil nevinovat este ca și cum ai ucide întreaga umanitate”, a spus el.

Dr. Rifi a amintit că o decizie similară a fost luată și după asediul de la cafeneaua Lindt din 2014, soldat cu trei morți, inclusiv atacatorul. „Când autorul a murit, am fost întrebați dacă vom primi trupul lui. Am refuzat să-l primim și am refuzat să efectuăm ritualurile funerare și să-l acceptăm într-o secțiune musulmană a cimitirului Rookwood. Și am face exact același lucru cu aceste persoane”.

Condamnări din partea liderilor religioși

Șeicul Adam Ismail, fostul profesor de religie islamică al lui Naveed Akram și director al Institutului Al-Murad, a condamnat la rândul său atacul. „Ultima dată am avut contact cu el la începutul lui 2022, dar noi aici îi învățăm strict pe oameni să citească Coranul, nimic altceva”, a spus el.

Sunt devastat de imaginile victimelor din Bondi. Am o familie tânără și am fost hărțuiți cu amenințări cu moartea. A trebuit să ne evacuăm locuința și am avut nevoie de ajutorul poliției, pentru care suntem foarte recunoscători”.

Consiliul Național al Imamilor din Australia a condamnat, de asemenea, atacul. „Inimile, gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de victime, familiile lor și toți cei care au fost martori sau au fost afectați de acest atac profund traumatic. Acesta este un moment în care toți australieni, inclusiv comunitatea musulmană australiană, trebuie să stea împreună, în unitate, compasiune și solidaritate”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au muncit în străinătate și se întorc în țară. Care este motivul
gandul.ro
image
Infotrafic: Ceața îngreunează circulația pe mai multe drumuri din sudul țării
mediafax.ro
image
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Un alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condiție
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Cât va costa o vacanță în Bulgaria după trecerea la euro. La ce costuri să se aștepte turiștii români din 2026
playtech.ro
image
Florin Tănase a dat lovitura: 20 de milioane de euro pentru jucătorul de la FCSB
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Dezastru total pentru angajaţi şi pensionari. Anunţul apocaliptic făcut de Bolojan pentru 2026
romaniatv.net
image
Avertisment dur pentru români! Va conta unde locuiesc și ce loc de muncă au
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor renaște după Crăciun. Au karma de partea lor și îsi schimbă destinul
click.ro
Albert și Charlene de Monaco foto Facebook jpg
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Fostul burlac convins de la Hollywood nu mai are voie... NIMIC! Confesiunea amuzantă a lui George Clooney: ”Nu mai pot nici să...”

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică