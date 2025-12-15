search
Luni, 15 Decembrie 2025
Analiză Cât de des își schimbă românii mașinile. Din ce țări ar trebui să evitați să le cumpărați

Publicat:

O mașină care și-a schimbat proprietarul de prea multe ori nu va mai fi foarte căutată pe piața second hand, existând posibilitatea să fi fost prost întreținut sau să ascundă defecte tehnice pe care foștii proprietari nu doreau să le rezolve, se arată într-o analiză de specialitate. 

Un tânăr și un bătrân se uită sub capota unei mașini second hand
Românii âși schimbă destul de des mașinile. Foto arhivă

Percepția generală este că o mașină care a fost deținută de același proprietar mulți ani va fi într-o stare mai bună. Obiceiurile de condus joacă și ele un rol important – o mașină care a parcurs mai puțini kilometri are evident șanse mai mari să se prezinte mai bine. O analiză realizată de carVertical a făcut un top al țărilor europene în care șoferii parcurg cei mai mulți și cei mai puțini kilometri cu aceeași mașină, cât de des își schimbă șoferii mașina și vehiculele din care țări ar trebui evitate.

Sârbii parcurg cei mai puțini kilometri cu aceeași mașină, polonezii cei mai mulți

Datele arată că în România, un proprietar parcurge în medie 63.554 km cu o mașină înainte să o vândă. Această valoare este sub media europeană de 75.928 km. 

Polonia (112.977 km), Slovacia (109.044 km) și Portugalia (108.256 km) se numără printre țările unde proprietarii parcurg cei mai mulți kilometri cu mașinile lor. Cele mai mici distanțe se găsesc în Serbia (18.807 km), Ucraina (22.580 km) și Ungaria (47.845 km).

Desigur, aceste cifre nu arată câți kilometri parcurg șoferii pe an. În unele țări oamenii își înlocuiesc mașinile mai frecvent, iar în altele mai lent, ceea ce afectează distanța totală parcursă în perioada în care un vehicul aparține unui singur proprietar.

„Kilometrajul mediu anual arată cât de intens a fost folosită mașina. Utilizarea intensă afectează longevitatea vehiculului, ducând adesea la apariția mai frecventă a unor defecțiuni ulterior. De aceea, în rapoartele noastre de istoric evidențiem perioadele de condus intens – este ceva la care cumpărătorii ar trebui să fie mereu atenți atunci când aleg o mașină second-hand", spune Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.

În România, șoferii parcurg în medie 15.425 km anul, valoare foarte apropiată de media europeană. Astfel, deși românii parcurg per mașină mai puțini kilometri din postura de proprietar, kilometrajul anual rămâne moderat.

Românii își păstrează mașinile pe perioade moderat de lungi

În medie, șoferii români păstrează o mașină pentru 4,1 ani înainte de a o vinde. În comparație, șoferii portughezi își păstrează mașinile vreme de 7,2 ani, cei polonezi 6,1 ani, iar lituanienii 5,5 ani. Mașinile sunt cel mai frecvent schimbate în Serbia și Ucraina, unde șoferii își schimbă vehiculele la fiecare 1,1 ani, în medie.

Conform experților, cu cât o mașină a avut mai puțini proprietari, cu atât cresc șansele ca aceasta să fie mai fiabilă. Un șofer care intenționează să-și vândă vehiculul într-un an de când l-a achiziționat este puțin probabil să investească în reparații costisitoare sau să rezolve defectele mai grave.

Longevitatea unei mașini este puternic influențată și de obiceiurile de condus. Călătoriile scurte, condusul agresiv și neefectuarea reviziilor la timp vor afecta întotdeauna negativ starea vehiculului în timp", explică Buzelis.

Din ce țări ar trebui să evitați să cumpărați mașini second hand

Analiza arată că țările cele mai riscante pentru a cumpăra o mașină second-hand – pe baza frecvenței cu care se schimbă proprietarii – sunt Cehia, Finlanda, Spania și Ucraina. Șoferii din aceste țări nu doar că își schimbă mașina mai frecvent, dar tind și să parcurgă mai mulți kilometri anual decât media europeană.

De exemplu, în medie, șoferii din Spania își păstrează mașinile timp de 4 ani și parcurg anual 23.186 km. În Ucraina, mașinile sunt înlocuite la fiecare 1,1 ani, iar kilometrajul mediu anual este de 19.816 km. Finlandezii își schimbă vehiculele la fiecare 3,1 ani și parcurg anual 21.213 km. Șoferii din Cehia parcurg 20.201 km pe an și păstrează o mașină în medie timp de 3,6 ani.

La capătul opus se află șoferii din Germania, Lituania, Portugalia și Regatul Unit. În aceste țări, proprietarii de autoturisme tind să parcurgă mai puțini kilometri și să-și păstreze vehiculele pentru perioade mai lungi.

În Regatul Unit, în medie, șoferii își păstrează mașinile timp de 4,5 ani și parcurg doar 12.710 km anual. Aproximativ la fel procedează și germanii când vine vorba despre schimbarea mașinilor, media de deținere a vehiculelor fiind de 4,8 ani, iar media anuală de kilometri parcurși fiind de 17.688 km. Șoferii portughezi își păstrează vehiculele timp de 7,2 ani, parcurgând 15.133 km pe an, în timp ce lituanienii schimbă mașina la fiecare 5,5 ani, acoperind 16.367 km anual.

