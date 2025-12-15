Unul din autorii atentatului antisemit din Sidney, anchetat în trecut pentru legăturile sale cu Statul Islamic

Presa australiană a anunțat luni, 15 decembrie, că unul dintre autorii atentatului antisemit comis duminică pe o plajă din Sydney a făcut obiectul unei anchete a serviciilor de informaţii australiene în 2019, pentru legăturile sale cu gruparea Stat Islamic (SI).

Un atac armat a avut loc pe plaja Bondi, în estul Sydney-ului, în timpul unui eveniment comunitar evreiesc organizat în prima seară de Hanuka. 14 persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite.

Printre răniți se află și doi polițiști, un bărbat suspectat că ar fi autorul atacului a fost ucis, iar un alt presupus trăgător se află în stare critică, au anunțat autoritățile citate de The Guardian.

Media israeliene i-au identificat pe atacatori drept Sajid Akram, 50 de ani, lichidat de poliţişti, şi fiul său Naveed Akram, 24 de ani, spitalizat într-o stare critică şi plasat sub supravegherea poliţiei, scrie Agerpres.

Potrivit televiziunii publice ABC, serviciile de informații australiene anchetaseră în 2019 fiul lui Naveed Akram, suspectat de legături cu un membru al grupării Stat Islamic, arestat și condamnat pentru pregătirea unui atac terorist în Australia.

Potrivit canalului public, anchetatori antiterorişti estimează că cei doi atacatori juraseră credinţă organizaţiei jihadiste. Importanţi responsabili au declarat la ABC că două drapele ale SI au fost descoperite în autoturismul autorilor atacului de pe plajă.

Şeful serviciilor australiene de informaţii interne, Mike Burgess, a declarat duminică pentru presă că unul dintre atacatori era „cunoscut serviciilor noastre, însă nu ca o ameninţare imediată".

Poliţia din Noul Wales de Sud a spus că nu poate confirma informaţiile