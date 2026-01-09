search
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul Uniunii Europene. Ursula Von der Leyen spune că este nerăbdătoare să-l semneze

0
0
Publicat:

Statele UE şi-au dat vineri după-amiază aprobarea finală prin majoritate calificată asupra acordului comercial cu blocul sud-american Mercosur, ce va fi semnat săptămâna viitoare de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen FOTO: Adevărul
Ursula von der Leyen FOTO: Adevărul

Acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur va fi semnat săptămâna viitoare de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care afirmă că este "nerăbdătoare" să semneze acest acord "istoric", contestat însă de fermierii europeni care îşi văd ameninţat sectorul de pătrunderea pe piaţă a produselor agricole sud-americane ce beneficiază de un avantaj de cost şi nu respectă întocmai standardele de mediu impuse în UE producătorilor agricoli, relatează agenţiile internaţionale de presă, scrie Agerpres.

După un vot preliminar dat de ambasadorii statelor UE în cursul dimineţii, care a întrunit majoritatea calificată, vineri după-amiază acordul a fost aprobat definitiv la votul prin procedură scrisă, tot cu majoritate calificată.

La votul preliminar au votat împotrivă Polonia, Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria, iar Belgia s-a abţinut, insuficient pentru constituirea unei minorităţi de blocaj care să împiedice întrunirea unei majorităţi calificate (majoritate care înseamnă cel puţin 15 din cele 27 de state membre şi care împreună să însumeze cel puţin 65% din populaţia blocului comunitar). Acordul va fi semnat în Paraguay de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe data de 17 ianuarie, conform unei declaraţii a Ministerului argentinian de Externe.

Von der Leyen a salutat într-un comunicat un acord comercial "istoric", pe care este "nerăbdătoare" să-l semneze. În acest timp, partidul francez de extremă dreapta "Adunarea Naţională" (RN) a anunţat pregătirea unei moţiuni de cenzură care să fie depusă de eurodeputaţii săi împotriva preşedintei Comisiei.

Negocierea acordului comercial între UE şi blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia) se desfăşoară încă din anul 1999. Aceste negocieri au fost conduse de Comisia Europeană în numele statelor UE. Germania, ţară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce va înlesni accesul acestor produse pe piaţa sud-americană, acesta fiind şi un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE, situaţie care dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa.

