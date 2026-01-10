search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Impozite locale versus salarii. Analist: Taxele pot fi excesive mai ales pentru pensionari

Publicat:

Impozitele pe locuințe au crescut substabțial de la 1 ianuarie, depășind în unele cazuri estimările de creștere de maximum 80% anunțate de autorități. Un expert consultat de „Adevărul” a explicat că aceste creșteri de taxe pot fi o problemă pentru cei cu venituri mici, dar sunt absolut necesare dacă se dorește modernizarea zonei sau a localității.

Stradă curată și frumoasă dintr-o localitate
Banii strânși din creșterea impozitelor sunt folosiți la modernizarea localității. Foto arhivă

Potrivit datelor consultate de „Adevărul” impozitele pe locuințe au crescut chiar și cu peste 80% în anumite zone. Astfel, pentru un apartament în Sectorul 1 al Capitalei pentru care în 2025 impozitul a fost de 366 de lei, în 2026 acesta a ajuns la 686 de lei.

De asemenea, pentru un apartament din Popești Leordeni, pentru care anul trecut impozitul a fost de 400 de lei, în 2026 se va plăti aproximativ 720 de lei.

În Sectorul 6, pentru un apartament cu 3 camere suma de plată în 2026 a ajuns la 640 de lei, iar pentru un  apartament cu 2 camere pentru care anul trecut s-a plătit un impozit de 480 de lei, în 2026 suma de plată este de 870 de lei.

În alte cazuri, suma de plată s-a dublat, de la 150 la 300 lei la o garsonieră în Sectorul 3, alți rommâni anunțând că impozitul pe locuință le-a crescut de la 270 la 440 sau de la 386 la 708.

În zonele rurale, impozitele pe locuință s-au majorat de la 30 de lei, la 70 de lei, fără a lua în calcul și impozitul pe teren.

Impozite vs. salarii

Raportat la venituri, impozitele locale pot fi o povară pentru cei cu venituri mici, dar pot trece fără prea mare semnificație, în cazul celor cu salarii mari.

Spre exemplu, pentru o familie cu un venit net lunar de 8.000 lei (câte 4.000 de lei fiecare, ceea ce înseamnă ceva mai puțin decât salariul mediu net pe economie), un impozit de 700 de lei pentru locuință nu are un impact mai mare în bugetul familiei, dat fiind că este plătit o singură dată pe an, din veniturile aferente unei singure luni.

În cazul în care acest impozit este plătit de o persoană singură, care are un salariu minim net pe economie de puțin este 2.500 de lei, cei 700 de lei impozit plătiți într-o singură tranșă reduc substanțial veniturile.

Mai gravă poate fi situația unui pensionar care primește venitul minim de mai puțin de 1.300 de lei pe lună, un astfel de impozit este enorm, chiar dacă acesta optează pentru plata taxei în două rate anuale.

„Discuția asta cu nivelul taxelor raportat la puterea de cumpărare are diverse fațete. Da, pentru mulți, taxele pot fi excesive mai ales pentru pensionari, însă privind din prisma valorii banilor plătiți, echivalează, în marea majoritate a cazurilor, cu un coș de cumpărături la hipermarket.

Cu toții ne dorim ca strada pe care stăm să fie modernizată, să avem parcuri, locuri de joacă, gradinițe, locuri de parcare etc. Toate acestea costă. Din ce le plătim? Sunt două variante. Ori din taxe și impozite locale pe măsura costurilor acestor investiții, ori din împrumuturi pe care statul le face și pe care, bineînțeles, tot noi le plătim.

În plus, a deține o proprietate, o mașină reprezintă un drept care vine însă și cu obligații. La fel cum plătim asigurarea RCA la mașină, este normal să ne plătim și impozitul auto. La fel cum plătim întreținerea apartamentului, factura la energie, la gaze, este normal să plătim și ,,factura’’ pentru iluminatul public, pentru ridicarea gunoiului de pe străzi, pentru condiții mai bune de viață în comunitate”, a explicat analistul Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

image

Expert: A crescut baza impozabilă a clădirilor

Consultantul de business Gianina Crăciun, fondator Supertree Workspaces & More, a explicat pentru „Adevărul” că structura de calcul a impozitelor locale nu se schimbă fundamental. „Legislația actuală prevede impozitarea clădirilor pe bază de valoare impozabilă × cotă diferențiată pentru rezidențial / nerezidențial / mixt. Aceeași logică rămâne și pentru 2026”, a declarat Crăciun pentru „Adevărul”.

Potrivit acesteia, valoarea impozabilă este semnificativ mai mare în acest an. „Chiar dacă structura de calcul rămâne, legea publicată în Monitorul Oficial crește baza impozabilă a clădirilor, ceea ce în practică duce la sume mai mari de plată.

Autoritățile locale nu pot reduce sub pragul din 2025. Proiectul de lege prevede clar că primăriile nu pot stabili cote de impozit pentru 2026 mai mici decât cele aplicabile în 2025.

Date oficiale actualizate privind noile valori impozabile exacte pe mp pentru 2026 (de exemplu prin Ordin MFP sau actualizare HCGMB) — aceste valori încă nu sunt publicate oficial pe site-urile instituțiilor fiscale sau ale primăriilor (până la data curentă).

Situațiile raportate indică creșteri de până la ~80% comparativ cu 2025, dar rămân orientative până la publicarea normelor detaliate”, a afirmat specialistul.

